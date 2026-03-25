Revolut verdient Milliarden, wächst schneller als jede Neobank, greift das Kerngeschäft der Großbanken an und verschiebt dabei die Grenzen zwischen Bank, Broker und Plattform.

Digitales Banking Revolut ist kein Fintech mehr – es ist der neue Maßstab

Vor zehn Jahren lud man Revolut für den Urlaub herunter – um im Ausland mit der Karte zu zahlen, ohne dafür hohe Wechselgebühren zu entrichten. Heute übersteigt Revoluts Bewertung die der Deutschen Bank. Irgendwo dazwischen hat sich das Banking verändert – und die meisten haben es nicht bemerkt.

Was in diesem Zeitraum passiert ist, lässt sich in einer Zahl zusammenfassen: Laut dem Geschäftsbericht 2025 erwirtschaftete Revolut einen Gewinn von 2 Milliarden Euro vor Steuern – ohne eine einzige Filiale, mit einer Belegschaft, die einem mittelgroßen Regionalinstitut entspricht. Das ist nicht mehr der Erfolg eines Herausforderers. Das ist der neue Maßstab, an dem sich eine ganze Branche messen lassen muss.

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Wer hinter Revolut steckt

Revolut wurde 2015 in London von Nikolay Storonsky und Vlad Yatsenko gegründet. Storonsky, ehemaliger Derivatehändler bei Credit Suisse und Lehman Brothers, ist bis heute CEO und Mehrheitseigentümer des Unternehmens. Yatsenko, der zuvor Finanzsoftware für UBS und Deutsche Bank entwickelte, verantwortet als CTO die technische Seite. Beide halten ihre Positionen seit der Gründung.

Revolut ist nicht börsennotiert. Die letzte Finanzierungsrunde im November 2025 bewertete das Unternehmen mit 75 Milliarden Dollar – womit Revolut das wertvollste private Technologieunternehmen Europas ist. An der Runde beteiligten sich namhafte Investoren wie Andreessen Horowitz, Fidelity, T. Rowe Price und N-Ventures, der Venture-Arm von Nvidia. CFO Victor Stinga hat einen festen Zeitplan für einen Börsengang bislang nicht kommuniziert – die Frage ist aber nicht ob, sondern wann.

Wie Revolut seine Konkurrenten hinter sich ließ

2015 bis 2018: Der Angriff auf die Reisekasse

Revolut startete als Antwort auf ein simples Problem: Banken verlangten hohe Gebühren für Kartenzahlungen im Ausland. Der Hauptkonkurrent war Wise, der Spezialist für günstige Auslandsüberweisungen. Neobanken wie N26 beäugten Revolut mit Distanz, Neobroker ignorierten es vollständig. Niemand würde sein Depot bei einer Urlaubs-App führen.

2019 bis 2022: Der Angriff auf Neobanken und Neobroker

Mit wachsender Nutzerbasis baute Revolut sein Angebot systematisch aus. Krypto-Handel ab 2017, provisionsfreies Aktientrading ab 2019, Premium-Abonnements, erste Kreditprodukte. Die App wurde zum Zweitkonto für Millionen Europäer. Plötzlich trug eine App, die täglich zum Bezahlen diente, ein vollwertiges Depot in sich. N26 war nun der direkte Rivale im Kampf um das Zweitkonto. Und Neobroker wie Trade Republic und Scalable Capital merkten, dass Revolut ihnen Kunden abzog – besonders im Krypto-Segment, wo Revolut früher und aggressiver unterwegs war als die meisten europäischen Wettbewerber.

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2023 bis 2025: Die große Konvergenz

Revolut baute sein Wealth-Segment konsequent aus und erwirtschaftete damit 2025 allein 775 Millionen Euro Umsatz. Gleichzeitig erkannten die Neobroker die Bedrohung und schlugen zurück: Trade Republic holte sich eine Vollbanklizenz und führte eine eigene Debitkarte ein, Scalable Capital zog nach. Beide griffen Revolut bei seinem Kerngeschäft an, während Revolut ihre Kernkompetenz im Investmentbereich herausforderte. Das Ergebnis ist eine Branche, in der die Grenzen zwischen Bank und Broker verschwimmen.

Auf dem deutschen Markt zeigt sich das besonders deutlich. Trade Republic hat mit rund 5,3 Millionen Kunden in Deutschland die Nase vorn gegenüber Revoluts 3 Millionen. Beim Wachstum unter jungen Anlegern führt Trade Republic ebenfalls noch klar. Auf Konzernebene aber trennen die beiden Welten: Trade Republic erwirtschaftet rund 35 Millionen Euro Gewinn, Revolut das Fünfzigfache. Und während Trade Republic ein starkes Produkt für den langfristigen ETF-Sparer aufgebaut hat, hat Revolut das Investieren zu einem Feature unter vielen gemacht – zugänglich für jeden, der ohnehin täglich die App öffnet.

2026 und danach: Der Angriff auf die Großbanken

Die nächste Phase hat bereits begonnen – und sie ist global. Revolut operiert heute als lizenzierte Bank in mehr als 30 Ländern, stellte im März 2026 einen US-Lizenzantrag und nahm seit Januar 2026 Vollbankbetrieb in Mexiko auf, dem ersten Markt außerhalb Europas. Parallel laufen Lizenzprozesse in Frankreich, Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika. Das Ziel ist nicht ein weiterer Markt. Es ist die globale Präsenz in 100 Ländern mit 100 Millionen Kunden – und dieses Ziel will Revolut bis Mitte 2027 erreichen. Angesichts von 16 Millionen Neukunden allein 2025 und einer bereits überschrittenen Marke von 70 Millionen Kunden Anfang 2026 ist das keine Hochglanz-Prognose. Es ist ein realistischer Zeitplan.

Was diese Expansion trägt, sind die Zahlen von 2025. Das Kreditportfolio wuchs um mehr als 100 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Einlagen stiegen auf 57,5 Milliarden Euro. Ein Unternehmen, das 2 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern erwirtschaftet, braucht keine externen Geldgeber mehr, um diese Expansion zu finanzieren. Revolut wächst aus eigener Kraft – in eine Welt, in der die großen Universalbanken bisher kaum digitale Konkurrenz auf Augenhöhe kannten.

Plattform gegen Infrastruktur

Die Zahlen erzählen die eine Geschichte. Die eigentliche spielt sich eine Ebene tiefer ab.

Lange beschrieb die Branche den Wettbewerb im Banking als Fintech gegen Bank. Günstigere App gegen schwerfällige Institution. Dieses Bild greift nicht mehr. Was sich gerade abspielt, ist fundamentaler. Es ist der Kampf zwischen Plattform und Infrastruktur.

Revolut kontrolliert die Kundenschnittstelle – die App, die täglich aufgeht, Ausgaben analysiert, Investments vorschlägt, Währungen tauscht und Kredite vergibt. Laut einer von Andreessen Horowitz erhobenen Umfrage, die Revolut in seinem Geschäftsbericht zitiert, eröffnet in sechs europäischen Schlüsselmärkten inzwischen jeder dritte neue Bankkunde sein Konto bei Revolut. In Spanien und Frankreich ist es mehr als jeder Dritte. Selbst in Deutschland, einem Markt der für seine Bankentreue bekannt ist, kam 2025 jedes sechste neu eröffnete Konto von Revolut.

Traditionelle Banken laufen Gefahr, zur reinen Infrastruktur zu werden. Sie verwalten Geld im Hintergrund, führen Überweisungen aus, halten Einlagen – aber sie kennen den Kunden nicht mehr. Sie sehen nicht, wofür er sein Geld ausgibt, welche Produkte er braucht, welche Entscheidungen er trifft. Diese Daten hält die Plattform. Und Daten sind im modernen Banking keine weiche Währung. Sie sind das Geschäftsmodell.

Berater und Vermögensverwalter stehen vor derselben Frage. Revoluts Wealth-Segment – Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffe – wuchs 2025 auf 775 Millionen Euro Umsatz. Das greift die diskretionäre Vermögensverwaltung nicht direkt an – aber es verschiebt, wer künftig das Gespräch mit dem Kunden über seine Finanzen führt.

Der neue Maßstab

Rund 76 Prozent der Revolut-Erlöse stammen aus Gebühren und bleiben damit strukturell unabhängig vom Zinsumfeld. Das Abo-Geschäft wuchs 2025 um 65 Prozent, schneller als jedes andere Segment. Revolut bietet ein kostenloses Basiskonto an – wer mehr will, zahlt. Und immer mehr Kunden entscheiden sich genau dafür, freiwillig, weil Zusatzleistungen wie bessere Wechselkurse, Reiseversicherungen oder Lounge-Zugang den Preis rechtfertigen. Mit einer Gewinnmarge von 38 Prozent – fast doppelt so hoch wie bei den meisten traditionellen Instituten – zeigt Revolut, dass das Modell nicht trotz seiner Größe funktioniert, sondern wegen ihr.

Wenn ein zehnjähriges Startup ohne Filialnetz höher bewertet wird als die Deutsche Bank, rund 65 Milliarden Euro gegenüber etwa 32 Milliarden, dann ist das kein Marktirrtum. Dann spricht der Markt ein Urteil darüber aus, wo die Wertschöpfung im Banking der nächsten Dekade entsteht.

Was als Urlaubskarte begann, ist heute eine globale Finanzplattform mit der Profitabilität einer Großbank und dem Wachstumstempo eines Startups, das noch lange nicht fertig ist. Die Branche hat lange darauf gewartet, dass Revolut an seine Grenzen stößt. Stattdessen hat Revolut die Grenzen verschoben – und damit den Maßstab gesetzt, an dem sich von nun an alle messen lassen müssen.