Der Zahlungsdienstleister Revolut hat bei der Finma eine Banklizenz beantragt und will in fünf Jahren mehr als 150 Millionen Schweizer Franken in den Schweizer Markt investieren.

Das Fintech Revolut hat bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma eine Banklizenz beantragt. Das Verfahren läuft, über den Ausgang ist nach Unternehmensangaben noch nicht entschieden.

Bislang bedient Revolut seine Schweizer Kundschaft über die in Litauen lizenzierte Revolut Bank UAB, die in der Schweiz durch die Revolut Switzerland vertreten wird. Eine eigene Schweizer Bankbewilligung besitzt das Unternehmen nicht. Nach eigenen Angaben zählt das Fintech in der Schweiz mehr als 1,3 Millionen Kunden, weltweit mehr als 80 Millionen.

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Was eine Lizenz bringen würde

Mit einer Bewilligung will Revolut ein vollständiges Bankangebot in der Schweiz aufbauen. Dazu zählen Schweizer IBANs, Lohnkonten, eBill, die Zahlungsabwicklung für Händler sowie ein Einlagenschutz nach Schweizer Standard. Ein Angebot für die Säule 3a und eine Anbindung an Twint prüft das Unternehmen nach eigenen Angaben.

Parallel kündigte Revolut an, in den kommenden fünf Jahren mehr als 150 Millionen Schweizer Franken in den Schweizer Markt zu investieren. Das Geld soll vor allem in die Produktentwicklung und in lokale Stellen fließen. Zudem will das Unternehmen sein Personal auf Verwaltungsrats- und Führungsebene ausbauen.

Der Schweizer Antrag reiht sich in eine breite Lizenzoffensive ein. In Großbritannien erhielt Revolut Anfang 2026 eine vollständige Banklizenz, in Australien die Freigabe für den regulären Bankbetrieb, in den USA läuft ein Antrag. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen bereits in mehr als 30 Ländern als Bank lizenziert. Parallel legt die Bewertung zu: Im Sommer 2026 wurde Revolut mit 115 Milliarden Dollar bewertet und damit höher als Deutsche Bank und Commerzbank zusammen.

Auch das Produktangebot wächst über das klassische Konto hinaus. In Irland registrierte Revolut zuletzt eine regulierte Fondsplattform mit Erlaubnis zur Ausgabe eigener ETFs – ein Schritt vom Vermittler zum Fondsanbieter. Die Schweizer Bankeinheit soll dieses Muster fortsetzen: Erteilt die Finma die Bewilligung, sollen bestehende Kunden zur lokalen Bank wechseln können. Langfristig strebt Revolut den Aufbau einer eigenständigen Schweizer Bank an.