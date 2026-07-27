Anleger können über die Fintech-Plattform Revolut Eltif-2.0-Fonds erwerben. Apollo, Hamilton Lane und Partners Group legen die Fonds auf. Die Mindestanlagesumme ist gering.

Privatanleger können ab 27. Juli 2026 in der Revolut App in Private Equity, Private Credit und Infrastruktur investieren. Eine Anlage ist ab einem Euro möglich. Apollo Global Management, Hamilton Lane und Partners Group legen mit der Fintech-Plattform Eltif-2.0-Fonds auf.

Die Fonds fallen unter den EU-Rahmen für Eltif 2.0, den European Long-Term Investment Fund – EU-Verordnung 2023/606 – und sind als sogenannte Evergreen-Fonds strukturiert. Ein von Revolut eigens dafür aufgebautes Team an Fondsspezialisten bewertet die Anlagestrategie und Leistungsbilanz eines jeden Fonds.

„Private Markets waren aufgrund von mangelndem Zugang lange die fehlende Anlageklasse im Portfolio des durchschnittlichen Anlegers“, sagt Rolandas Juteika, Leiter Wealth und Handel (EEA).

Eltif-2.0-Fonds bleiben grundsätzlich illiquide: Rücknahmen sind nicht garantiert. Die Fonds sind ausdrücklich für langfristige Anleger geeignet, die keinen unmittelbaren Zugriff auf ihr Kapital benötigen.

Apollo verwaltete nach eigenen Angaben zum 31. März 2026 ein Vermögen von rund 1,03 Billionen US-Dollar (rund 0,9 Billionen Euro). Hamilton Lane kommt auf ein verwaltetes Vermögen von rund einer Billion US-Dollar (rund 0,9 Billionen Euro). Partners Group verwaltet rund 185 Milliarden US-Dollar (rund 162 Milliarden Euro).

Litauens Zentralbank und die EZB regulieren Revolut

Die Revolut Bank ist eine lizenzierte europäische Bank – gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch Litauens Zentralbank und die Europäische Zentralbank. Das Fintech wurde 2015 gegründet und ist Mitte 2026 so viel wert, wie die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen.

Revolut eröffnet Privat- und Geschäftskonten für ihre Kunden. Über 75 Millionen Menschen tätigen laut Revolut monatlich über eine Milliarde Transaktionen. Die App führt US-amerikanische und europäische Aktien, ETFs, Geldmarktfonds, Anleihen, einen Robo-Advisor und CFDs. Kunden können kostenlose ETF-Sparpläne erstellen.