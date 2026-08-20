Revolut bereitet den Einstieg ins eigene Fondsgeschäft vor, wie „ETF Stream“ berichtet. Wie aus einem öffentlich einsehbaren Fondsregister hervorgeht, hat das britische Fintech in Irland die Gesellschaft „Revolut Strategies ICAV“ beim dortigen Regulierer eintragen lassen. Es handelt sich um eine nach EU-Recht regulierte Ucits-Plattform, deren Satzung ausdrücklich die Ausgabe von Anteilen in Form von ETFs erlaubt.