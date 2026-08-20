Revolut bereitet den Einstieg ins eigene Fondsgeschäft vor, wie „ETF Stream“ berichtet . Wie aus einem öffentlich einsehbaren Fondsregister hervorgeht, hat das britische Fintech in Irland die Gesellschaft „Revolut Strategies ICAV“ beim dortigen Regulierer eintragen lassen. Es handelt sich um eine nach EU-Recht regulierte Ucits-Plattform, deren Satzung ausdrücklich die Ausgabe von Anteilen in Form von ETFs erlaubt.

Der Aufbau des Vehikels deutet die Absicht an. Als Umbrella-Konstruktion kann die Gesellschaft mehrere Teilfonds unter einem Dach vereinen. Jeder davon kann Anteile ausgeben, die an der Börse notieren, ebenso wie Anteile ganz ohne Notierung. Diese Kombination erlaubt Irland erst seit Kurzem. Bis dahin musste ein kompletter Fonds seinen Namen ändern, sobald eine einzelne Anteilsklasse an die Börse ging.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT wollte sich Revolut jedoch nicht äußern. „ETF Stream“ zufolge tüftelt das Fintech aber bereits an einem eigenen ETF-Sortiment. Welche Produkte kommen sollen, mit welcher Strategie und zu welchem Zeitpunkt, ist bislang offen.

Vom Vermittler zum Anbieter

Im Wertpapiergeschäft ist Revolut bisher reiner Vermittler. Quer durch den Europäischen Wirtschaftsraum können Nutzer über die App Aktien und ETFs anderer Häuser kaufen. Dazu kommt ein Robo-Advisor, den das Fintech 2024 einführte. Er stellt auf Wunsch breit diversifizierte ETF-Portfolios zusammen und richtet sie am Sparziel und der Risikoneigung des Anlegers aus. Eine eigene Produktlinie wäre für Revolut der erste Auftritt als Emittent.

Damit reiht sich das Fintech in einen Trend ein. Für viele junge Anleger führt der erste Weg an die Börse über einen Neobroker, einen Zugang, um den die großen Fondshäuser konkurrieren. Die Muster dafür liefern längst andere. Comdirect startete zusammen mit State Street einen global anlegenden Aktien-ETF und Neobroker Scalable Capital entwickelt mit der DWS gleich mehrere ETF-Strategien. In all diesen Fällen liefert ein etabliertes Fondshaus das Produkt und die Plattform den Zugang zum Kunden. Revolut würde beides in einer Hand bündeln.

Zinsoffensive in Deutschland

Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der Revolut das Tempo in Deutschland erhöht. Seit dem 18. August lockt das Fintech Neukunden mit 4,25 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld, nach eigener Darstellung einer der höchsten Sätze am Markt. Das Angebot läuft vier Monate und deckt Guthaben bis 25.000 Euro ab. Erstmals fallen die Einlagen unter die deutsche Sicherung bis 100.000 Euro. Revolut verwahrt das Geld dieser Konten bei der Deutschen Bank, zuvor stand dafür die litauische Einlagensicherung gerade.

Der Haken zeigt sich im Kleingedruckten. Wer den Aktionszins über den ersten Monat hinaus behalten will, muss regelmäßig mit der Karte bezahlen. Oberhalb der 25.000-Euro-Grenze und nach den vier Monaten fällt die Verzinsung je nach Abo-Tarif zurück. Das Muster ist bekannt. Ein hoher Zins holt Neukunden ins Haus, die anschließend weitere Angebote nutzen sollen. Eine eigene Fondspalette würde diese Kette nach oben verlängern.