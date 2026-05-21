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Antoine Le Nel erinnert sich noch genau, wann er zuletzt eine Bankfiliale betrat. Es war vor drei Jahren. Der Anlass: ein Hypothekenvertrag, den er mit Stift auf Papier unterschreiben muss. Der Mann, der heute als Chief Growth and Marketing Officer von Revolut die aggressivste Wachstumsmaschine der europäischen Finanzbranche steuert, erinnert sich an die Szene mit anthropologischem Abstand. „Ich musste Papiere unterschreiben, die ich offenbar nicht online unterschreiben konnte. Die brauchten meinen Stift auf Papier.“ Es war, sagt Le Nel, vermutlich sein letzter Besuch in einer Filiale.

70 Millionen Menschen nutzen Revolut. Alle siebzehn Tage kommt eine weitere Million hinzu. Die Frage, die Vorstände europäischer Retailbanken umtreibt, lautet nicht mehr, ob man Revolut ernst nehmen sollte – sondern ob die Zeit für eine Antwort bereits abgelaufen ist.

Zehn Jahre, ein Kontinent

Als Nikolay Storonsky und Vlad Yatsenko im Juli 2015 mit 300.000 Pfund Eigenkapital und einer Prepaid-Mastercard im Fintech-Inkubator Level39 in Canary Wharf starteten, war der Plan bescheiden: Urlaubern den schlechten Wechselkurs ersparen. Storonsky kannte die Mechanismen aus dem Innern: Er hatte als Equity-Derivatives-Trader bei Lehman Brothers und Credit Suisse gearbeitet, Yatsenko als Software-Architekt bei UBS und Deutsche Bank. Beide hatten jahrelang zugeschaut, wie Banken an Kleinigkeiten verdienten, die kein Mensch verstand. Das erste Revolut-Produkt war die Antwort auf diese Frustration.

Was folgte, ist in der europäischen Technologiegeschichte ohne Vergleich. Aus einer Reisekarte wurde binnen eines Jahrzehnts einer der wertvollsten privaten Technologieunternehmen des Kontinents. Die Bewertung im November 2025: 75 Milliarden US-Dollar. Damit erreichte Revolut eine Größenordnung, die sonst eher mit großen börsennotierten europäischen Finanzkonzernen verbunden wird.



Der Umsatz kletterte 2024 auf vier Milliarden Dollar, 2025 auf sechs Milliarden, der Vorsteuergewinn auf 2,3 Milliarden – das fünfte profitable Jahr in Folge, die Nettomarge liegt rechnerisch bei 28 Prozent.

Die eigentliche Nachricht steckt aber nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. 67,5 Milliarden Dollar Bareinlagen wies Revolut Ende 2025 aus, das sind 66 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Sie wachsen damit schneller als die Kundenzahl selbst wächst.

Für Le Nel sind diese Zahlen kein Anlass zur Genugtuung. „Wir sehen diese Zahlen und denken: Sie sind ziemlich klein“, sagt er. „Unser Nordstern liegt so weit entfernt von unserem heutigen Stand, dass wir glauben, noch viel mehr wachsen zu können.“ Das Ziel ist kein Marktanteil, keine Marktführerschaft in einzelnen Ländern. Das Ziel ist, überall die Nummer eins zu sein. „J.P. Morgan ist die größte Bank der Welt“, sagt Le Nel, „aber sie ist eigentlich nur in einem einzigen Markt die Nummer eins: den USA. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Revolut sein will.“

Der Candy-Crush-Effekt

Antoine Le Nel kam 2021 von King zu Revolut. King ist der Spieleentwickler hinter der Candy-Crush-Saga – zum Zeitpunkt seines Einstiegs eines der meistgespielten Mobile Games der Welt. Le Nel war dort sieben Jahre, zuletzt als Vice President of Growth, verantwortlich für die globale Skalierung eines Produkts, das hunderte Millionen Menschen täglich freiwillig öffneten. Was er aus dieser Zeit mitbrachte, ist eine Denkweise.

„Ich habe Marketing von Anfang an nicht als kreative Übung verstanden, sondern als kommerzielle Gleichung“, sagt Le Nel. Sein Studium an der Mines ParisTech hat ihn als Physiker und Ingenieur geformt. Wachstum als optimierbares System, Nutzerverhalten als messbares Phänomen, Akquisition als Gleichgewichtsproblem zwischen Kosten und Ertrag. Banken denken in Produkten. Le Nel denkt in Strömen.

Die strategische Tiefe hinter Revoluts Wachstum liegt in einer fast kontraintuitiven Logik: Das Unternehmen fragt seine potenziellen Kunden nie, ob sie ihre Bank wechseln wollen. Es fragt, ob sie beim nächsten Urlaub Geld sparen wollen. Der Einstieg ist bewusst friktionsarm gehalten – eine App, eine Karte, kein schlechter Wechselkurs. Was danach folgt, ist Product Design.

„Du kommst zu Revolut, weil du eine Karte für Asien brauchst“, erklärt Le Nel das Muster. „Dann merkst du, dass es da ein Treueprogramm gibt. Dann ein gutes Sparkonto. Dann der private Vermögensaufbau mit ETFs und Aktien . Und dann eines Tages stellst du fest: Ich brauche die andere Bank nicht mehr.“ Dieser Moment, sagt er, sei selten die Folge eines abrupten Entschlusses. Der Wechsel vollziehe sich schleichend.

Für manche Kunden dauere dieser Prozess zwei Monate, für andere drei Jahre. Le Nel sieht darin keine Schwäche des Modells, sondern seine Stärke: Über 65 Prozent der Revolut-Neukunden kamen durch Mundpropaganda oder aktive Weiterempfehlungen. Das ist ein Wachstumskanal, den auch ein sehr großes Werbebudget nur schwer künstlich erzeugen kann.

Dieser Grundsatz hat operative Konsequenzen. Le Nel hält eine reine Optimierung nach Customer Acquisition Cost (CAC) für irreführend. Sein Argument ist so klar wie unorthodox: Wer auf niedrige Akquisitionskosten optimiert, zieht systematisch die schlechtesten Kundenkohorten an – jene, die am billigsten zu gewinnen sind, aber auch den geringsten Lifetime Value haben. „Ich gebe lieber 100 aus, um 120 zurückzubekommen, als fünf, um sechs zu bekommen“, sagt er. Gute Kunden können mehr kosten.

Deutschland als Testlabor

Deutschland ist der härteste Prüfstein dieser Logik. Kaum ein Markt in Europa ist loyaler gegenüber etablierten Banken, bargeldaffiner, sicherheitsbewusster. Le Nel verweist darauf, dass Revolut und Monzo im Vereinigten Königreich gemeinsam auf mehr als 25 Millionen Kunden kommen – ein Niveau, von dem die deutschen Neobanken insgesamt noch weit entfernt seien. Le Nel gibt das offen zu: „Deutschland ist ein bisschen anders.“ Drei Millionen Kunden hat Revolut hierzulande inzwischen. Angepeilt sind 15 Millionen – ausgehend von Le Nels Annahme, dass eine Nutzerdurchdringung von rund 20 Prozent der Bevölkerung, wie sie Revolut in mehreren europäischen Märkten bereits erreicht habe, auch in Deutschland möglich sei.

Ein Der entscheidende r Hebel war die deutsche Iban. Im Oktober 2024 führte Revolut das DE-Prefix ein. Ein scheinbar technisches Detail mit hoher psychologischer Wirkung. Eine litauische Iban auf dem Gehaltszettel ist funktional identisch, emotional ein Problem. Le Nels Kommentar dazu ist knapp: „Wir meinen es ernst.“ Die Zahl der Nutzer in Deutschland, die Revolut als Primärkonto verwenden, habe sich binnen eines Jahres verdoppelt, sagt Le Nel.

Le Nels Diagnose reicht über Deutschland hinaus. Frankreich und Deutschland, sagt er, denken zu lokal – und zwar aus einem strukturellen Grund: Ihre Heimatmärkte sind groß genug, um darin zu gewinnen, aber zu klein, um daraus zu skalieren. Das ergibt ein strategisches Paradox. „Man kämpft darum, den lokalen Markt zu gewinnen, und schiebt die globalen Ambitionen auf später“, sagt Le Nel. Schweden und Estland dagegen – dort sei das Produktziel von Anfang an der Weltmarkt gewesen. Weil die heimischen Märkte zu klein sind, um die Energie darin zu versenken. Bolt, Vinted, Klarna: Keine dieser Firmen wäre geworden, was sie ist, wenn sie nur Tallinn oder Stockholm dominiert hätte.

Revolut, gegründet von einem Russen und einem Ukrainer in London, war von Anfang an keines dieser lokal verhafteten Unternehmen. Die Konsequenz ist ablesbar, und sie hat einen Preis.

Sport als Infrastruktur

In der Finanzbranche sponsert man gerne ein Golfturnier, klebt sein Logo auf einen Stadionbalken und hofft auf Sichtbarkeit. Revolut macht das anders. Als das Unternehmen im Juli 2025 bekannt gab, Titel-Partner des Audi-F1-Teams zu werden, war das Erste, was Le Nel betonte, nicht der Markenwert – sondern die Logistik. Revolut Business wurde tief in die Finanzprozesse des Teams integriert. Lieferantenzahlungen laufen darüber. Revolut Pay wickelt den Fan-Merchandise-Checkout ab. Die Fans sammeln RevPoints. „Es geht nicht darum, einen Aufkleber auf das Auto zu kleben“, sagt Le Nel. „Es ist ein Infrastrukturstatement.“

Gabriel Bortoleto fährt für das Audi Revolut F1 Team beim Grand Prix in Miami | Bildquelle: Imago Images / Beautiful Sports

Das Audi Revolut F1 Team debütierte beim Australien-Grand-Prix im März 2026. Gabriel Bortoleto holte erste Punkte für Audi. Über das finanzielle Volumen der Partnerschaft schweigen die Parteien; in der Sportbusiness-Szene kursieren hohe zweistellige Millionenschätzungen pro Jahr – teuer für eine klassische Marketingmaßnahme, billig für ein Instrument zur globalen Marktentwicklung: Der F1-Kalender deckt sich nahezu perfekt mit Revoluts Präsenzkarte. Singapur, Japan, Mexiko, Brasilien – Märkte, in denen Revolut wächst oder wachsen will.

Manchester City komplettiert die Strategie für Europa. Seit Februar 2026 prangt Revolut auf den Trikots beider Erstmannschaften, inklusive Revolut Pay an Fan-Touchpoints im Stadion. In Frankreich ist Revolut Partner des Stade Toulousain, zudem sponsort man das Musikfestival Primavera Sound in Spanien und das Sziget-Festival in Budapest. In Deutschland arbeitet das Unternehmen mit Mario Götze und wirbt in den Flughäfen von Hamburg, Berlin und München. „Du brauchst ein globales Signal, das sagt: Wir sind eine andere Kategorie. Und dann brauchst du lokale Relevanz“, erklärt Le Nel.

Revoluts stille Übernahme

Der Vergleich mit traditionellen Instituten ist für Le Nel kein Kulturkampf, sondern eine Bestandsaufnahme. Er räumt ein, was naheliegend ist: Die Bilanzen der Großbanken sind nach wie vor deutlich größer. Revoluts Bareinlagen lagen 2025 bei 67,5 Milliarden Dollar – beeindruckend, aber ein Bruchteil dessen, was ein Dax-Konzern wie die Deutsche Bank auf sich vereint.

Die entscheidende Verschiebung, so Le Nel, vollziehe sich jedoch woanders: „Traditionelle Banken verlieren gerade die tägliche Nutzung. Sie verlieren die Berührungspunkte mit dem Kunden. Und damit verlieren sie die Beziehung.“ Wer die Beziehung verliere, verliere das Vertrauen. Wer das Vertrauen verliere, verliere über kurz oder lang die Einlagen. „Die Bilanz kommt mit der Beziehung, nicht umgekehrt.“ Wer seine Hypothek bei der Sparkasse hat, aber sein Alltagsgeld, sein Reisegeld, seine Aktien und seine Kryptowährungen bei Revolut – welchem Institut gehört dieser Mensch wirklich?

In der Tennisszene ist die Antwort längst gefunden. Revolut ist nach Le Nels Worten „in den Tennis-Umkleidekabinen viral gegangen“, weil Tennisspieler zu den ultimativen Global Citizens zählen: eine Woche in New York, die nächste in Brasilien, dann München, dann Tokio. Sie wollen nicht sieben Bankkonten in sieben Währungen verwalten. Revolut wird demnächst Private Banking in Großbritannien einführen – und danach, sagt Le Nel, gibt es „keine Grenze mehr beim Vermögen, um zu Revolut zu gehören.“

Das ist der Fahrplan. Für traditionelle Retailbanken bedeutet er: Den Einlagenkuchen mögen sie noch halten. Den Kunden – den aktiven, alltäglichen, vertrauenden – haben sie in vielen Märkten bereits verloren. Revolut wird alles tun, ihn nicht zurückzugeben.

Damit das Bild vollständig bleibt: Das Unternehmen hat drei Jahre für eine britische Banklizenz gekämpft und sie erst im März 2026 ohne Restriktionen erhalten. In 40 Märkten gleichzeitig Compliance, Einlagensicherung und Kreditrisikomanagement zu skalieren ist eine Daueraufgabe, die mit jedem neuen Markt schwerer wird. Mexiko ist seit Januar 2026 live. In Peru beantragte Revolut eine Banklizenz, in Indien arbeitet das Unternehmen am Ausbau seiner Payment-Plattform. Die Architekturfrage, ob eine Organisation mit Revoluts Geschwindigkeit auch als vollwertige Bank regulatorisch tragfähig ist, beantwortet jede neue Lizenz nur vorläufig.

Die Zahlen, die Le Nel nicht nennen muss, sprechen trotzdem: Elf Produktlinien erzielen inzwischen jeweils mehr als 135 Millionen Dollar Jahresumsatz. Das ist kein Fintech mehr, das auf einen Durchbruch wartet. Das ist ein breit aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen mit dem Wachstumsprofil eines Technologiekonzerns. Die Marke von 100 Millionen Kunden bis Mitte 2027 klingt ambitioniert; gemessen an der bisherigen Trajektorie und der tatsächlichen Marktdurchdringung in den meisten Ländern ist sie rechnerisch erreichbar.

Einen Börsengang peilt Storonsky, der laut Medienberichten mit rund 29 Prozent größte Einzelaktionär, nach jüngsten Aussagen frühestens 2028 an. Vorerst gilt also: Der nächste Schritt ist nicht die Börse. Der nächste Schritt ist die Primärbank.



„Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt Le Nel. Man könnte meinen, das sei Bescheidenheit. Es ist Strategie.

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