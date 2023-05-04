Konsum und Technologie im Fokus Drohende Rezession – so trifft sie verschiedene Sektoren

Die Auswirkungen der drohenden Rezession gehören zu den bestimmenden Themen der beginnenden Berichtssaison. Warum KI keineswegs eine Modeerscheinung ist und das Luxussegment profitieren könnte, erläutert Axelle Pinon, Mitglied des Investmentkomitees bei Carmignac.

Hermès-Stand auf dem Reit-Event Equita Lyon: Wenn die Abschwächung des Konsums in den USA an Fahrt aufnimmt, dürfte eine weitere Beschleunigung der chinesischen Nachfrage die Auswirkungen auf die Erträge der Luxusmarken ausgleichen.

Axelle Pinon, Carmignac

Im Laufe des ersten Quartals 2023 zeigten sich sowohl die Kapitalmärkte als auch die Prognosen unbeständig. Vom Goldlöckchen-Szenario bis zur Rezession war alles dabei.

Zu Beginn dieser Berichtssaison wird man sich nun darauf konzentrieren, Anhaltspunkte für die möglichen Auswirkungen der Konjunkturabschwächung zu finden. Vor diesem Hintergrund können Anleger die Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen neu bewerten und so wichtige Anhaltspunkte für die langfristige Performance erhalten.

Unsere wichtigsten Annahme:

Die vierteljährlichen Gewinne der S&P 500-Unternehmen werden nach übereinstimmenden Prognosen gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent sinken. Negative Überraschungen dürften sich daher in Grenzen halten. Bislang wurde dies durch die ersten positiv überraschenden Gewinne bestätigt. Die meisten der großen US-Banken haben trotz der Turbulenzen im März solide Ergebnisse vorgelegt. Bis jetzt haben diese Ergebnisse die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstrichen. Für die Zukunft erwarten wir jedoch, dass die Vorteile der höheren Zinssätze nachlassen und die notleidenden Kredite zunehmen werden, wie die zusätzlichen Rücklagen der großen Banken andeuten. Die Auswirkungen eines noch nie dagewesenen geldpolitischen Straffungszyklus und einer Verschlechterung der makroökonomischen Bedingungen könnten nicht nur für die Banken, sondern auch für den breiteren Aktienmarkt spürbar werden. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) für das Gesamtjahr 2023 sind seit ihrem Höchststand im vergangenen Jahr bereits erheblich gesunken. Trotz dieser Herabstufungen deutet der derzeitige Konsens immer noch auf eine Erholung der Erträge ab dem dritten Quartal hin, die bis 2024 weiter an Fahrt gewinnen wird. Dieses Szenario ist nicht mit der Tatsache vereinbar, dass viele Anleger bis zum Jahresende eine Rezession in den USA erwarten. Auch wenn in diesem Quartal keine negativen Überraschungen zu erwarten sind, sollten sich die Anleger darauf einstellen, dass die Schätzungen in den kommenden Quartalen noch weiter zurückgehen werden. Auf Sektorensicht wird der größte Rückgang des Gewinnwachstums in den Bereichen Energie, Grundstoffe, Gesundheitswesen und in geringerem Maße auch in der IT erwartet, da sich die Gewinnrevisionen auf breiter Front verschlechtert haben. Da sich die Auswirkungen der verschärften Kreditbedingungen in der Realwirtschaft bemerkbar machen, könnte sowohl die Nachfrage der Verbraucher als auch der Unternehmen darunter leiden.

Sektoren im Fokus

Konsum

Wirtschaftswissenschaftler untersuchen die Widerstandskraft der Verbraucher, um festzustellen, wie tief die drohende Rezession sein könnte. Bislang konnten die Kunden im Allgemeinen höhere Preise verkraften, während die Unternehmen versuchen, die gestiegenen Kosten weiterzugeben, aber das Bild könnte sich ändern, da verschiedene Marktsegmente besser abschneiden als andere:

Luxusgüter : Der chinesische Verbraucher ist zurück und der Luxussektor ist einer der Hauptprofiteure. Das Ende der Null-Covid-Politik hat LVMH und Hermès, die kürzlich hervorragende Zahlen vorgelegt haben, starken Rückenwind verschafft. Für diese Unternehmen gleicht der chinesische Verbraucher die ersten Anzeichen einer US-Schwäche aus. Und wenn die Abschwächung in den USA an Fahrt aufnimmt, dürfte eine weitere Beschleunigung der chinesischen Nachfrage die Auswirkungen auf die Erträge ausgleichen, was dem Sektor zugutekommt.

: Der chinesische Verbraucher ist zurück und der Luxussektor ist einer der Hauptprofiteure. Das Ende der Null-Covid-Politik hat LVMH und Hermès, die kürzlich hervorragende Zahlen vorgelegt haben, starken Rückenwind verschafft. Für diese Unternehmen gleicht der chinesische Verbraucher die ersten Anzeichen einer US-Schwäche aus. Und wenn die Abschwächung in den USA an Fahrt aufnimmt, dürfte eine weitere Beschleunigung der chinesischen Nachfrage die Auswirkungen auf die Erträge ausgleichen, was dem Sektor zugutekommt. E-Commerce : Nach einem sehr schwierigen Jahr 2022 dürften Unternehmen wie Amazon ihre Einzelhandelssparten weniger unter Druck sehen, da sich Kostensenkungen und Preiserhöhungen in den kommenden Monaten auszahlen dürften. Außerdem nähert sich die Phase nach der Covid-19-Verarbeitung dem Ende: Die Durchdringungsrate dürfte wieder das Tempo von vor der Coronakrise erreichen, was dem Sektor langfristig Rückenwind für Wachstum verschafft. Die größte Bedrohung für den elektronischen Handel bleibt die Rezession; relativ gesehen dürfte das Segment jedoch dank der Marktanteilsgewinne besser abschneiden als der stationäre Einzelhandel.

: Nach einem sehr schwierigen Jahr 2022 dürften Unternehmen wie Amazon ihre Einzelhandelssparten weniger unter Druck sehen, da sich Kostensenkungen und Preiserhöhungen in den kommenden Monaten auszahlen dürften. Außerdem nähert sich die Phase nach der Covid-19-Verarbeitung dem Ende: Die Durchdringungsrate dürfte wieder das Tempo von vor der Coronakrise erreichen, was dem Sektor langfristig Rückenwind für Wachstum verschafft. Die größte Bedrohung für den elektronischen Handel bleibt die Rezession; relativ gesehen dürfte das Segment jedoch dank der Marktanteilsgewinne besser abschneiden als der stationäre Einzelhandel. Einzelhandel: Während die Resilienz der US-Verbraucher im Großen und Ganzen in Ordnung ist (die Beschäftigung ist immer noch solide, die Löhne steigen und die Ersparnisse liegen über dem Niveau von vor der Pandemie), entwickeln sich unter der Oberfläche einige besorgniserregende Trends. Dazu gehört insbesondere die rasche Verlangsamung des Lohnwachstums, die, wenn sie anhält, zu einem Risiko für die zweite Jahreshälfte werden könnte. Daher sind wir der Ansicht, dass die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel trotz einer Lösung der Lagerprobleme kurzfristig insgesamt ungünstig bleiben.

Technologie

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist es dem Technologiesektor trotz des volatilen Marktumfelds gelungen, seine Glaubwürdigkeit bei den Anlegern zurückzugewinnen und zwar aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen sowie des Desinflationstrends und niedrigerer Zinserwartungen.

Um zu verstehen, ob die Outperformance von Dauer sein kann, sind mehrere Elemente zu beachten: