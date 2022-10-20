Volkswirt Johannes Mayr
Wirkliche Fortschritte machen die Europäer nur in Krisen
Global dreht die Konjunktur nach Süden. In Europa ist die Lage besonders schwierig. Durch die Energiekrise bleibt die Inflation hoch und zwingt die Privatwirtschaft in die Knie. Anders als in der Vergangenheit kann die EZB diesmal nicht der Retter in der Not sein. Der dynamische Preisauftrieb zwingt sie zu einer restriktiven Politik. Ein Lichtblick ist die Fiskalpolitik in Deutschland, die dank der Sparanstrengungen bis 2020 besondere Härten abfedern kann. In vielen Ländern ist dieser Spielraum aber gering. Der Währungsunion droht einmal mehr die rote Wachstumslaterne. Auch deshalb steigt der politische Druck. Aber die Herausforderungen gehen über die unmittelbaren Konjunkturrisiken hinaus. Zentrale Weichen müssen adjustiert werden, damit Europa ökonomisch auch über 2023 hinaus nicht erneut den Anschluss verliert.