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Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

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Volkswirt Johannes Mayr

Wirkliche Fortschritte machen die Europäer nur in Krisen

Johannes Mayr
Johannes Mayr ist Chefvolkswirt von Eyb & Wallwitz.
Johannes Mayr ist Chefvolkswirt von Eyb & Wallwitz. Bildquelle: Eyb & Wallwitz
Europäische Politiker versuchen derzeit händeringend, die langfristigen Folgen der Rezession abzufedern. Die Herausforderungen gehen weit über die unmittelbaren Konjunkturrisiken hinaus , sagt Volkswirt Johannes Mayr von der Investmentgesellschaft Eyb & Wallwitz. Mittelfristig sollten sich Politiker nicht nur auf die Abfederung des Energiepreisschocks konzentrieren, sondern auch Investitionen in Forschung, Entwicklung und Ausbildung vorantreiben.

Global dreht die Konjunktur nach Süden. In Europa ist die Lage besonders schwierig. Durch die Energiekrise bleibt die Inflation hoch und zwingt die Privatwirtschaft in die Knie. Anders als in der Vergangenheit kann die EZB diesmal nicht der Retter in der Not sein. Der dynamische Preisauftrieb zwingt sie zu einer restriktiven Politik. Ein Lichtblick ist die Fiskalpolitik in Deutschland, die dank der Sparanstrengungen bis 2020 besondere Härten abfedern kann. In vielen Ländern ist dieser Spielraum aber gering. Der Währungsunion droht einmal mehr die rote Wachstumslaterne. Auch deshalb steigt der politische Druck. Aber die Herausforderungen gehen über die unmittelbaren Konjunkturrisiken hinaus. Zentrale Weichen müssen adjustiert werden, damit Europa ökonomisch auch über 2023 hinaus nicht erneut den Anschluss verliert.

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