Den USA droht eine Rezession

Viele Beobachter sind zuletzt optimistischer geworden und rechnen in den USA nicht mehr mit einer Rezession. Unter anderem geht der volkswirtschaftliche Stab der Fed inzwischen von einer stabilen konjunkturellen Entwicklung statt einem Hard Landing aus. Wir können diese Gelassenheit nicht teilen. Die aktuelle Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft ist primär auf Sondereffekte zurückzuführen, deren stützende Wirkung in absehbarer Zeit ausklingen sollte.



Es führt kein Weg an einer höheren Zinslast vorbei >>>Vergrößern



An erster Stelle ist auf Unternehmensseite die vermeintlich paradoxe Entwicklung der Zinslast zu nennen. Diese ist infolge der geldpolitischen Straffungen...