Volkswirt Jörg Angelé
Europa rutscht in die Rezession
Laut der vorläufigen Schätzung des Statistikamts Eurostat stieg die Wirtschaftsleistung in der Eurozone im vierten Quartal 2022 um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dieses Ergebnis wurde allgemein mit Erleichterung aufgenommen, da das Abrutschen der Währungsunion in eine Rezession, die landläufig als BIP-Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen definiert wird, nun nur noch als gering angesehen wird. Stattdessen herrscht die Meinung vor, dass die Wirtschaft nach der Abkühlung im Winterhalbjahr 2022/2023 rasch wieder Fahrt aufnimmt. Diese Sichtweise spiegelt sich beispielsweise in den neuen EU-Kommissionsprognosen.