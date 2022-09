Chefvolkswirt von Schroders Die US-Wirtschaft landet auch hart

Während die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung zunehmen, hat der Fed-Vorsitzende Jerome Powell während des Treffens in Jackson Hole dennoch eine „hawkische“ Haltung eingenommen. Powell sagte, es werde weder einen „Fed Pivot“ geben noch werde man vom Kurs der Zinserhöhung abweichen. Die Frage ist: Wird die Fed bei ihrer kommenden Sitzung weiterhin davon überzeugt sein, dass sie in der Lage sein wird, eine weiche Landung, das heißt eine Eindämmung der Inflation ohne das Risiko einer schweren Rezession, zu prognostizieren?

Eine Analyse vergangener Zyklen zeigt, dass es für eine Wirtschaft, die sich so spät in ihrem Zyklus befindet, eine seltene Errungenschaft wäre, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, ohne dass es zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit oder zu einer regelrechten Rezession kommt. Es wäre besser, wenn die Fed sich ein Beispiel an der Bank of England nehmen und dies anerkennen würde, anstatt eine weiche Landung zu prognostizieren. Die US-Notenbank hat die Möglichkeit, auf ihrer nächsten Sitzung, die am 21. September stattfindet und aktualisierte Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung mit sich bringen wird, diesen Weg einzuschlagen.

Konjunktur und Inflation: Ein Blick zurück lohnt sich

Der rasche Aufschwung in den USA seit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach den Covid-Beschränkungen im vergangenen Jahr hat die Wirtschaftstätigkeit über ihren langfristigen Trend gebracht. Das wird durch einen angespannten Arbeitsmarkt und hohe Kapazitätsauslastungsraten in der Industrie belegt. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,7 Prozent deutlich unter den Schätzungen für das Gleichgewicht beziehungsweise die inflationsneutrale Arbeitslosenquote, also das niedrigste Niveau der Arbeitslosigkeit, das auftreten kann, bevor die Inflation steigt („Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment“ oder „NAIRU“). Das Congressional Budget Office (CBO) schätzte diese Quote im zweiten Quartal auf 4,4 Prozent.

In der Zwischenzeit ist die Inflation gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI) auf 9,1 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Im Vergleich zu früheren Höchstständen seit 1960 liegt die derzeitige Lage bei einer durchschnittlichen VPI-Inflationsrate von 6,1 Prozent und einer Arbeitslosenquote, die 0,5 Prozent unter der inflationsneutralen Arbeitslosenquote liegt.

Die USA befinden sich eindeutig in einem späten Stadium ihres Zyklus, und da sich Anzeichen für ein langsameres Wachstum abzeichnen, würden wir behaupten, dass die Wirtschaft im laufenden Quartal wahrscheinlich einen Höhepunkt im Vergleich zum Trend erreicht hat.

Wie stark muss die Wirtschaftstätigkeit zurückgehen, damit die Inflation sinkt?

Um diese Frage zu beantworten, gilt es, sich frühere Konjunkturspitzen anzusehen, um die Auswirkungen des anschließenden Produktionsrückgangs auf Arbeitslosigkeit und Inflation zu beurteilen. Nach Angaben des National Bureau of Economic Research (NBER) hat die Konjunktur seit 1960 neunmal einen Höchstwert erreicht. In jedem dieser Fälle ging die Konjunktur in eine Rezession über, bevor sie einige Monate später ihren Tiefpunkt erreichte. Die letzte derartige Abwärtsbewegung fand zwischen Februar und April 2020 statt – die kürzeste Rezession, die je verzeichnet wurde.

Frühere Abwärtsbewegungen in den USA seit 1960 dauerten zwischen sechs und 18 Monaten und sind eher typisch für das, was in Zukunft zu erwarten sein könnte. Betrachtet man diese acht Zyklen, so betrug der durchschnittliche Rückgang des BIP vom Höchststand bis zum Tiefpunkt 1,6 Prozent, und die Arbeitslosenquote stieg um 2,5 Prozentpunkte und bewegte sich damit von unter auf über der inflationsneutralen Arbeitslosenquote. Die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, ging im Durchschnitt um 1,5 Prozentpunkte zurück.