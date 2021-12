RGA holt sich Expertin für hochwertige Kundenbeziehungen

Zu Blasels Aufgaben gehören die Umsetzung der Unternehmensziele in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Gestaltungslösungen sowie die Generierung und Pflege hochwertiger Kundenbeziehungen.Blasel war in den vergangenen acht Jahren für die Investmentbank BNP Paribas in London tätig. Zuvor arbeitete sie für die Gerling Globale Rück sowie das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG, jeweils in den Kölner Niederlassungen. Blasel ist ausgebildete Versicherungskauffrau und Diplom-Betriebswirtin.Die Global-Financial-Solutions-Einheit der RGA bietet Rückversicherungslösungen für zinssensitive Produkte, die speziell auf die Kunden zugeschnitten sind. Sie unterstützt darüber hinaus den Kapitalbedarf von Lebensversicherern.