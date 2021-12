Rheinische Portfolio Management Diese 10 ETFs stehen in der aktuellen Bestenauswahl

Der Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management bietet mehrere Auswahlportfolios in Form von standardisierter Fonds-Vermögensverwaltung an. Dazu analysiert Portfoliomanager Mirko Hajek in jedem Quartal unter anderem den hiesigen ETF-Markt. Zehn besonders aussichtsreiche Produkte kommen in ein Besten-Portfolio. Nach drei Monaten schichtet Hajek um.

Beim Auswahlprozess kommt ein quantitatives Modell zum Einsatz, das unterschiedliche Momentum- und Trendkennzahlen berücksichtigt. Es soll die jeweils stärksten Trend- und Themen-ETFs herausfiltern. Außerdem sieht RP auch in solchen ETFs gute Kandidaten, die deutlich hinter ihrem Markt zurückliegen. Von ihnen erhofft sich Hajek, dass sie demnächst zum historischen Marktdurchschnitt zurückkehren („Mean Reversion“).

Die begutachteten ETFs bringt Hajek in eine Reihenfolge, es geht von 1 bis 179. Die Top-10 kommt in das Auswahlportfolio, in das Kunden des Hauses auch investieren können.

Hier kommt die aktuelle Bestenauswahl. Stichtag ist der 31. Dezember 2019.