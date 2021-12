Rheinische Portfolio Management Diese 10 Fonds brillieren in der aktuellen Topseller-Auswahl

Der Kölner Vermögensverwalter Rheinische Portfolio Management bietet eine spezielle Vermögensverwaltungsstrategie an: Einmal pro Quartal fühlen hauseigene Analysten um Portfoliomanager Mirko Hajek den jeweils beliebtesten hierzulande erhätlichen Mischfonds auf den Puls. Dafür ziehen die Kölner die Hitlisten der deutschen Maklerpools und Direktbanken heran. Gemessen werden die Wertentwicklung sowie das Risiko, die Volatilität und der Maximalverlust. Insgesamt acht Prüfkriterien entscheiden, wie ein Fonds am Ende abschneidet.

Die besten 25 Produkte bringt Hajek in eine Rangliste, von denen wiederum die ersten zehn gleichgewichtet in einem Auswahlportfolio landen, in das Anleger auch investieren können. Alle drei Monate wiederholt sich die Analyse und es wird umgeschichtet.

Zur aktuellen Fonds-Auswahl, bestimmt am 30. Juni 2020, sagt Hajek: „Der Acatis Gané Value Event Fonds kehrt nach einem schwachen ersten Quartal wie Phönix aus der Asche zurück auf Platz 5. Hier zeigt sich, dass Anleger in offensiveren Mischfonds-Konzepten mittlerweile oft deutlich höhere Schwankungen aushalten müssen. Dass es gleichwohl auch anders geht, zeigt der Neueinsteiger MFS Meridian Prudent Capital, der auf Anhieb das gesamte Universum der Topseller-Fonds hinter sich lassen konnte. Dies zeigt, dass der Fonds nicht erst seit dem guten Abschneiden im 1. Quartal derzeit einen berechtigten Platz auf den Topseller-Listen einnimmt. Komplettiert werden die Aufsteiger durch den Rückkehrer BGF Global Allocation, der ebenfalls schnell in seinen Aufwärtstrend zurückfinden konnte.“

Hajek weiter: „Nach einem kurzen Comeback unter den Top 10 müssen der Nordea Stable Return und der Ethna-Aktiv hingegen bereits wieder die Segel streichen und stärkeren Wettbewerbern den Vortritt lassen. Seinen Stammplatz unter den besten vermögensverwaltenden Topsellern räumen muss hingegen der DWS Concept Kaldemorgen. Trotz relativ guter Entwicklung reicht es für ihn aktuell nur noch für Platz 11.“

Welche Mischfonds aktuell in der Bestenliste stehen, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.