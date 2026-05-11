Im Frühjahr 2022 war Rheinmetall für die meisten Privatanleger kein Thema. Ein Rüstungskonzern aus Düsseldorf, irgendwo im hinteren Dax-Drittel, von ESG-Fonds konsequent gemieden. Dann kam der 24. Februar – und mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine begann eine Rally, die kaum jemand erwartet hatte. Vom Ukraine-Schock bis zum Allzeithoch im September 2025 bei knapp 2.000 Euro stieg der Kurs um mehr als 2.500 Prozent.

Heute notiert die Aktie bei rund 1.200 Euro, ein Minus von fast 40 Prozent in weniger als einem Jahr. Die Frage, die Anleger beschäftigt, hat sich verschoben: nicht mehr wie weit Rheinmetall steigen kann, sondern was hinter der Korrektur steckt und ob das aktuelle Niveau eine Einstiegsgelegenheit darstellt oder weiteres Risiko birgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Starke Zahlen, enttäuschte Erwartungen

Warum fällt eine Aktie, obwohl das Unternehmen operativ liefert? Bei Rheinmetall lässt sich das gut beobachten. Nach der langen Kursrally war die Aktie hoch bewertet – jede Verfehlung gegenüber den Erwartungen des Marktes schlägt sich direkt im Kurs nieder.

Die Q1-Zahlen 2026 illustrieren das. Der Umsatz stieg um 8 Prozent, das operative Ergebnis legte überproportional um 17 Prozent zu, die Marge verbesserte sich. Für die meisten Unternehmen solide Zahlen. Für Rheinmetall, von dem der Markt für das Gesamtjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent erwartet, reichten sie dem Markt nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Hinzu kommt: Der Free Cashflow rutschte ins Negative. Nicht, weil das Geschäft schwächelt, sondern weil Rheinmetall in Lagerbestände und Vorprodukte investiert, um die kommenden Aufträge abarbeiten zu können. Das ist der Preis des Hochlaufs – aber es ist eine Zahl, die Investoren registrieren. Der Markt bewertet das Quartal. Der Titel lebt vom Wachstum. Beides gleichzeitig zu kommunizieren, bleibt die Herausforderung für das Management.

Der Mann hinter dem Auftragsberg

Wer Rheinmetall einordnen will, kommt an Armin Papperger nicht vorbei. Der CEO hat den Konzern in wenigen Jahren von einem klassischen Rüstungslieferanten zu einem breiter aufgestellten europäischen Verteidigungskonzern umgebaut. Übernahmen in Spanien, Litauen und den USA, eine Marinesparte, Produktionsstandorte in der Ukraine. Papperger trifft Entscheidungen mit langem Zeithorizont.

Das hat seinen Preis. Wer viele Zukäufe in kurzer Zeit integriert, geht Integrationsrisiken ein. Reibungsverluste lassen sich bei diesem Tempo nicht ausschließen. Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei Maverix Securities, bewertet die Transformation dennoch positiv: „Rheinmetall hat den Schritt von einem zyklischen Projektgeschäft hin zu einem breit aufgestellten europäischen Verteidigungs- und Sicherheitskonzern mit hoher Erlösvisibilität vollzogen.“ Die Richtung stimmt – die Umsetzung bleibt zu beobachten.

73 Milliarden Euro abzuarbeitende Nachfrage

Wer nur auf den Kursrückgang schaut, übersieht das zentrale Argument: den Auftragsbestand. Zum Ende des ersten Quartals 2026 lag er bei 73 Milliarden Euro, mehr als das Siebenfache des Jahresumsatzes 2025. Das ist kein Potenzial, sondern bereits gebuchte Nachfrage.

Nussbaumer formuliert es so: „Der wichtigste Wert in der Bilanz ist derzeit nicht der Quartalsumsatz, sondern der Auftragsbestand. Rheinmetall verkauft keine Hoffnung, sondern abzuarbeitende Nachfrage.“

Dahinter steht ein Konzern, der sich breiter aufgestellt hat als viele wahrnehmen. Munition ist kein einmaliges Projektgeschäft, sondern ein Verbrauchsgut. Mit einer operativen Marge von 19 Prozent das ertragreichste Segment. Die Flugabwehr wuchs im ersten Quartal um 43 Prozent. Mit der Integration der Lürssen-Marinesparte ist Rheinmetall nun auch auf See präsent. Als bislang einziges deutsches Unternehmen, das alle Teilstreitkräfte aus einer Hand bedienen kann.

Dazu kommt ein struktureller Vorteil, der selten thematisiert wird: der Vendor Lock-in. Wer einmal Rheinmetall-Systeme in seine Streitkräfte integriert hat, wechselt den Anbieter kaum. Sensoren, Software und Hardware sind so eng verwoben, dass ein Wechsel für Staaten mit erheblichem Aufwand und operativem Risiko verbunden wäre.

Den politischen Rückenwind untermauert ein Blick auf die Haushaltsdebatte: Die Nato-Staaten betrachten die Zwei-Prozent-Grenze beim Verteidigungsbudget nicht mehr als Ziel, sondern als Untergrenze. Die europäische Aufrüstung folgt keinem kurzfristigen Impuls, sondern einem Reindustrialisierungszyklus, der auf Jahre angelegt ist.

Was, wenn der Panzer an Bedeutung verliert?

Eine Frage, die Investoren stellen sollten: Was bedeutet es für Rheinmetall, wenn günstige Drohnen schwere Systeme zunehmend ersetzen?

Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass Panzer verwundbar sind. Das schwere Gerät ist nicht wertlos, aber sein Stellenwert auf dem Gefechtsfeld verändert sich. Rheinmetall hat das erkannt. Die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zur Drohnen- und Cyberabwehr sowie Investitionen in Laserwaffen und elektronische Kampfführung zeigen, dass der Konzern auf den Wandel reagiert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Frage ist nicht Panzer oder Drohne. Die Frage ist, wer das Gefechtsfeld als vernetztes System beherrscht – Sensoren, Abwehr, Munition, Führungssoftware. Rheinmetall stellt den Anspruch, genau das zu sein. Ob der Konzern diesen Anspruch mit ausreichenden Investitionen unterlegt, lässt sich erst in den nächsten Jahren beurteilen.

Das Risiko, das selten thematisiert wird

Rheinmetall profitiert vom deutschen Sondervermögen und den europäischen Aufrüstungsprogrammen – aber diese Abhängigkeit von staatlichen Entscheidungen birgt auch Risiken. Rüstungsexporte aus Deutschland unterliegen politischen Auflagen, die sich mit jeder Regierung verschieben können.

Rheinmetall begegnet dem mit einer gezielten Internationalisierung der Produktion – in Ungarn, Litauen, Rumänien, den USA und der Ukraine. Was außerhalb Deutschlands produziert wird, unterliegt nicht den deutschen Exportbeschränkungen. Das ist eine bewusste Strategie zur Diversifizierung politischer Abhängigkeiten.

Dennoch bleibt das Grundrisiko: Ein Stimmungswechsel in der Verteidigungspolitik, eine geopolitische Entspannung oder nachlassende Haushaltsdisziplin in Nato-Staaten könnten die Nachfragedynamik abschwächen. Wer Rheinmetall kauft, setzt nicht nur auf ein Unternehmen, sondern auf ein politisches Umfeld.

Vom gemiedenen Titel zum akzeptierten Portfoliobaustein

Vor wenigen Jahren war Rüstung für viele institutionelle Anleger nicht investierbar: nicht wegen schlechter Zahlen, sondern wegen ESG-Ausschlusskriterien. Pensionskassen, Stiftungsfonds, nachhaltige ETFs: Sie alle hatten Rheinmetall von ihren Listen gestrichen.

Das hat sich geändert. Viele institutionelle Anleger haben ihre Richtlinien angepasst und stufen Verteidigungsunternehmen neu ein – als Teil der Sicherheitsinfrastruktur demokratischer Staaten. Pensionskassen, die Rheinmetall jahrelang ausgeschlossen hatten, investieren heute in den Sektor.

Was das für den Kurs bedeutet: Kapital, das lange an der Seitenlinie stand, beginnt zu fließen. Dieser Prozess vollzieht sich nicht in einem Schritt, sondern über Jahre. Der strukturelle Kapitalzufluss aus dem institutionellen Bereich ist im aktuellen Kursniveau noch nicht vollständig eingepreist.

Rheinmetall ohne Einzelaktienrisiko

Wer von der Entwicklung Rheinmetalls profitieren möchte, ohne das Risiko einer Einzelaktie einzugehen, findet in europäischen Verteidigungs-ETFs eine Alternative. Die drei Fonds mit der aktuell höchsten Gewichtung in Rheinmetall sind der iShares Europe Defence ETF (ISIN: IE000IAXNM41) mit 14,52 Prozent, der Wisdomtree Europe Defence ETF (ISIN: IE0002Y8CX98) mit 12,58 Prozent und der SPDR S&P Europe Defense Vision ETF (ISIN: IE0008GRJRO8) mit 11,84 Prozent. Alle drei bilden den europäischen Verteidigungssektor breiter ab – Rheinmetall bleibt dabei eine der zentralen Positionen, das Klumpenrisiko verteilt sich jedoch auf weitere Titel.

Was jetzt zählt

Rheinmetall ist kein Geheimtipp mehr. Nussbaumer formuliert es direkt: „Wer heute investiert, kauft nicht den Beginn einer Neubewertung, sondern die Fortsetzung eines industriellen Superzyklus.“ Die Bewertung lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen – Verzögerungen beim Cashflow oder ausbleibende Margenverbesserungen treffen die Aktie überproportional.

Die fundamentale Ausgangslage bleibt solide. Ein Auftragsbestand von 73 Milliarden Euro, ein politischer Rückenwind, der strukturell verankert ist, ein Konzern, der sich neu aufgestellt hat, und ein institutioneller Kapitalzufluss, der gerade beginnt.

Die Korrektur von fast 40 Prozent ist kein Zeichen fundamentaler Schwäche. Sie spiegelt eine Bewertung wider, die den Wachstumserwartungen hinterherläuft – und die nun zeigen muss, dass die operative Umsetzung mit dem Anspruch Schritt hält.

Die Substanz ist da. Die Geduld muss der Anleger mitbringen.