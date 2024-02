Academy-Aktiencheck Rheinmetall: In diesen Fonds und ETFs ist der Rüstungswert stark vertreten

Bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurden Rüstungsaktien von ethisch orientierten Anlegern häufig gemieden. Inzwischen hat die Neubewertung von Rüstungsgütern zu einem Umdenken geführt. Wir zeigen dir, welche Fonds und ETFs die Rheinmetall-Aktie stark gewichten.

© Sven Stoll mit Canva

Seit Februar 2022 tobt der heftige Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Im Jahr 2023 spitzte sich der Nahostkonflikt zwischen Israel und der Hamas zu und die Sicherheit im Roten Meer wird durch die Aktivitäten der jemenitischen Huthi-Rebellen bedroht. In Asien wächst die Sorge vor einer möglichen Invasion Taiwans durch China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan mit seinen gut 23 Millionen Einwohnern als Teil der Volksrepublik China und will die demokratisch regierte Insel notfalls mit militärischen Mitteln annektieren. Angesichts dieser Entwicklungen werden weltweit die militärischen Vorbereitungen verstärkt. So hat die Nato ihr größtes Militärmanöver seit Jahrzehnten mit 90.000 Soldaten und umfangreichem militärischen Gerät begonnen.

Vor dem Hintergrund dieser Szenarien steigen die Rüstungsausgaben weltweit. An der Spitze der Länder mit den höchsten Ausgaben für militärische Zwecke stehen nach wie vor die USA mit 877 Milliarden US-Dollar, das sind 39 Prozent der weltweiten Aufwendungen. Die Staaten Mittel- und Westeuropas investierten zusammen 345 Milliarden US-Dollar in ihre Armeen, durch den Krieg in Osteuropa kamen weitere 135 Milliarden US-Dollar hinzu. Chinas Militärausgaben entsprechen in etwa denen Europas und machen 13 Prozent im weltweiten Vergleich aus. Die Zahlen stammen aus dem jährlichen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, das die Entwicklung der globalen Militärausgaben verfolgt. Die Investitionen stärken auch die Aktien der Rüstungskonzerne. Diese haben spätestens seit Putins Einmarsch in die Ukraine und den Sanktionen des Westens Hochkonjunktur. Unter ihnen: Der Dax-Konzern Rheinmetall.

Rheinmetall: Vom Pulverhersteller zum Dax-Konzern

Die Rheinmetall AG hat eine bewegte Geschichte hinter sich: 1889 als Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik in Düsseldorf gegründet, produzierte das Unternehmen zunächst Munition, Geschütze und Minenwerfer für das Deutsche Reich. In den beiden Weltkriegen entwickelte sich Rheinmetall zu einem der wichtigsten Rüstungslieferanten der deutschen Wehrmacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Konzern in zwei Teile gespalten: Rheinmetall Berlin wurde in der DDR verstaatlicht, während Rheinmetall Düsseldorf in der Bundesrepublik sowohl Rüstungsgüter als auch zivile Produkte wie Motoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen herstellte.

Durch Übernahmen und Kooperationen erweiterte Rheinmetall im Laufe der Zeit erfolgreich sein Geschäft in verschiedenen Branchen und Ländern. Im Jahr 1999 wurde mit der Kölner Kolbenschmidt Pierburg AG ein führender Automobilzulieferer übernommen, der 2006 mit der Mannesmann-Sachs AG zur Rheinmetall Automotive AG fusionierte. Im Rüstungsbereich baute Rheinmetall seine Kompetenzen in den Bereichen Fahrzeuge, Waffen, Munition, Elektronik und Simulation weiter aus und erwarb bedeutende Unternehmen wie Kuka, Oerlikon, Atlas Elektronik und BAE Systems Land. Heute zählt Rheinmetall zu den größten Rüstungskonzernen Europas und beliefert die Bundeswehr, die Nato und zahlreiche weitere Staaten mit innovativen Systemen für Land-, Luft- und Seestreitkräfte.

Umsatz und Ergebnis von Rheinmetall auf Wachstumskurs

Der Rheinmetall-Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine und der Aufrüstung der Nato-Staaten plant der Konzern mit weiteren Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Für das abgelaufene Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Konzernumsatz zwischen 7,4 Milliarden Euro und 7,6 Milliarden Euro. Bis 2026 soll dieser deutlich auf 13 bis 14 Milliarden Euro steigen, prognostizierte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Das entspräche nahezu einer Verdoppelung des Umsatzes gegenüber 2023. Darüber hinaus plant Rheinmetall, in den kommenden Jahren deutlich profitabler zu arbeiten als derzeit. So soll die operative Gewinnmarge von aktuell 11,8 auf über 15 Prozent steigen.

Die Rheinmetall-Aktie hat im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent zugelegt und gehört mit einem Plus von 14 Prozent auch in diesem Jahr zu den stärksten Performern im Dax. Auf Sicht von drei Jahren hat sich die Aktie mit +270 Prozent fast verdreifacht. Angesichts dieser imposanten Rally stellt sich natürlich automatisch die Frage nach der Bewertung. Aktuell wird Rheinmetall mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,4 bewertet, was über dem Durchschnitt der zurückliegenden zehn Jahre liegt. Weil Umsatzwachstum und Profitabilität jedoch recht gut prognostizierbar sind und die weltweite Lage keinen kurzfristigen Rückgang der Verteidigungsausgaben erwarten lässt, bestehen gute Chancen, dass der Konzern seine gesteckten Ziele bis 2026 erreichen dürfte. Betrachtet man das KGV auf Basis der Gewinnprognosen, sinkt das Verhältnis auf nur noch 10. Ein Großteil der Analysten (93 Prozent) empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Dabei halten die Experten von J.P. Morgan ein Kursziel von 420 Euro für realistisch. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 329 Euro.

Rüstungsindustrie im Zwiespalt zwischen finanziellen Gewinnen und ethischen Bedenken

Investitionen in Rüstungsaktien sind umstritten, da die Kursentwicklung oft von geopolitischen Spannungen und bewaffneten Konflikten abhängt. Dies wirft ethische Fragen auf, ob aus menschlichem Leid Profit geschlagen werden darf. Investoren stehen vor der Herausforderung, zwischen potenziellen Renditen und moralischen Bedenken abzuwägen, was zu geteilten Meinungen und Diskussionen über die ethischen Implikationen von Investitionen in diesem Sektor führt.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Demokratien über eine ausreichend starke Landesverteidigung verfügen müssen, um potenzielle Invasoren einzuschüchtern. Rüstungskonzerne produzieren aber nicht nur Waffen zum Schutz westlicher Demokratien, sie liefern oft auch in Krisengebiete, an Autokraten oder in vom Bürgerkrieg zerrüttete Länder.

Anzumerken ist, dass auch Weltindizes wie MSCI World oder FTSE All-World die Aktien vieler Rüstungsunternehmen enthalten, wenn auch nur in geringem Umfang. Anleger, die über Fonds und ETFs überproportional an der Wertentwicklung von Rheinmetall partizipieren möchten (oder auch nicht), finden auf den folgenden Seiten entsprechende Produkte mit hoher Gewichtung.