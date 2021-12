Rhetorik-Tipps für den Finanzvertrieb Was Vermittler von Dirk Müller lernen können

Als „Mister Dax“ wurde Dirk Müller in den 1990er Jahren bundesweit berühmt. Der Gesichtsausdruck des ehemaligen Börsenmaklers am Frankfurter Börsenparkett wurde zum massenmedialen Ausdruck für die aktuelle Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Inzwischen ist Müller auch als Autor und Portfoliomanager eines nach ihm benannten Aktienfonds aktiv.

Bekannt ist Müller vielen Deutschen heute auch als Gast in Talkshows oder als Redner. Wie er sein Lampenfieber bekämpft und wie er sich auf seine Auftritte vorbereitet, erklärt er im Interview mit Axel Robert Müller. Der Radiomoderator bei Bayern 3 behandelt in seinem Podcast „Erfolg! Reich! Reden!“ Tipps für zum erfolgreichen Reden und Präsentieren.

Speziell für Mitarbeiter im Vertrieb erklärt Müller, wie sie Kunden in sozialen Netzwerken gewinnen. Zur Sprache kommt dabei auch die Angst vor Hatern und Shitstorms, denn nicht wenige Vermittler fürchten negatives Feedback bei Facebook und Co. Wie sie damit professionell umgehen sollten, erklärt Müller mit seiner eigenen Abwehrstrategie in der Onlinewelt.