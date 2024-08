In Botswana wurde ein Diamant mit 2.492 Karat entdeckt. Anlass genug, die Karatrekorde der Welt Revue passieren zu lassen: Wir stellen die 6 größten Diamanten der Welt vor.

Nach Rekordfund in Botswana

Der bislang zweitgrößte Diamant der Welt wurde in Botswana gefunden

Der bislang zweitgrößte Diamant der Welt wurde in Botswana gefunden | Foto: Imago Images / Cover-Images

In der Karowe-Mine im Nordosten Botswanas wurde ein gewaltiger Rohdiamant mit einem Gewicht von 2.492 Karat gefunden. Damit ist er der zweitgrößte Diamant, der jemals entdeckt wurde. Nur der legendäre Cullinan-Diamant aus Südafrika war mit 3.106 Karat noch schwerer.

Lucara Diamond Corp. präsentiert Rekord-Edelstein

Der kanadische Minenbetreiber Lucara Diamond Corp. gab die Entdeckung des außergewöhnlichen Diamanten am Mittwoch bekannt. Der Stein wurde mithilfe modernster Röntgentechnologie in der Karowe-Mine lokalisiert und intakt geborgen. Lucara beschreibt den Fund als einen Diamanten von „hoher Qualität“.

Das südafrikanische Land ist einer der wichtigsten Diamantenproduzenten weltweit. Im vergangenen Jahr stammten rund 20 Prozent der globalen Diamantenförderung aus Botswana. Auch in der Vergangenheit wurden in der Karowe-Mine bereits bedeutende Funde gemacht:

2019: "Sewelo"-Diamant mit 1.758 Karat

2015: "Lesedi La Rona" mit 1.111 Karat

Der nun entdeckte 2.492-Karat-Diamant übertrifft diese Funde jedoch bei weitem. Sein genauer Wert ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch immens sein. Schätzungen liegen bei etwa 40 Millionen US-Dollar.

Experten gehen davon aus, dass in Zukunft noch weitere große Diamanten in Botswana gefunden werden, da neue Technologien die schonende Förderung ermöglichen.

Der Fund aus Botswana reiht sich ein in die Liste der größten bekannten Diamanten. Hier finden Sie die 6 größten Exemplare im Überblick:

Platz 6: namenloser Diamant (2021)

1.098 Karat

Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi schaut den 1.098,30-Karat-Diamanten an © Imago Images / Xinhua

Im Juni 2021 sorgte ein spektakulärer Diamantenfund in Botswana für Schlagzeilen: In der Jwaneng-Mine des Debswana-Konzerns wurde ein Rohdiamant mit einem Gewicht von 1098 Karat entdeckt. Das entspricht etwa 220 Gramm. Der weiße Edelstein misst 73 mm × 52 mm × 27 mm und ist von reinster Qualität. Es handelt sich um den größten Diamanten, der je in dieser Mine gefunden wurde.