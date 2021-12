Riester-Fonds im grünen Test

Das Ergebnis: grau. Mit Ausnahme der Postbank hat keines der Riester-Fonds-Produkte auch nur ein Quentchen Nachhaltigkeit im Portfolio. Aber auch die PB Förder-Rente I Dynamik der Postbank hat nur einen ganz leichten Grünschimmer: Einer von insgesamt 20 Top-Fonds, die Anleger bei Abschluss des Vertrages wählen können, ist nachhaltig. Der Manager des Postbank Dynamik Vision orientiert sich bei der Titelauswahl an den Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones (DJ) World Sustainability und DJ Euro Sustainability. Die Gründe für die Abstinenz ähneln sich: Das Angebot an nachhaltigen Investments sei zu klein, es könne leicht zu einem Klumpenrisiko kommen und die Kunden honorierten das nicht, so der Tenor. Doch auch hier zeigt sich wieder: Vielen Anbietern sind die ökonomischen Vorteile der ökologischen Anlagen nicht bekannt (zum Text: Erschreckend: Großanleger verstehen Nachhaltigkeit nicht ). „Investitionen in Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeits- oder Ethikkriterien erfüllen, führen zu einer starken Verengung des Anlageuniversums. Die Folge sind in der Regel eine Verringerung der Rendite bei gleichzeitiger Erhöhung des Risikos“, heißt es etwa von der Deka. Es kann jedoch durchaus als gesichert gelten, dass nachhaltige Investments nicht per se zu einer schlechteren Performance und einem höheren Risiko führen. Zwar können sich die meisten Anbieter von Riester-Fonds-Produkten durchaus vorstellen, nachhaltige Kriterien künftig stärker zu berücksichtigen. Keine der befragten Gesellschaften hat jedoch konkrete Pläne. Und politischen Druck gibt es nicht, zumindest nicht im Wahljahr 2009. Schon im kommenden Jahr könnte sich das allerdings ändern: In der Diskussion ist eine Quote von 20 Prozent nachhaltiger Investments in der betrieblichen Altersvorsorge und vielleicht fällt dann ja auch noch etwas für die private Altersvorsorge dabei ab.