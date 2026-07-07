Laut BVI-Jahrbuch hat sich das Vermögen klassischer Riester-Fondsverträge binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt – die Zahl der Verträge stagniert dagegen seit Jahren.

Senioren vorm PC: Insgesamt verwaltete die Fondsbranche laut BVI zur Jahresmitte 2025 mehr als 2 Billionen Euro für die Altersvorsorge.

Das nach bisherigem Recht verwaltete Vermögen der Riester-Fondsverträge ist im Jahr 2025 um 1,6 Prozent auf 50 Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Jahrbuch des Fondsverbands BVI hervor. Auf Sicht von zehn Jahren hat sich das Vermögen durch Einzahlungen, staatliche Förderung und Wertentwicklung mehr als verdoppelt, was einem jährlichen Wachstum von 9 Prozent entspricht.

Die Zahl der Fondsverträge selbst folgt dieser Entwicklung nicht: Sie verharrt laut BVI seit vielen Jahren bei rund drei Millionen. Während also das verwaltete Vermögen kräftig zulegt, kommen kaum neue Sparer hinzu. Ungefördert abgeschlossene Fondssparpläne würden dagegen immer stärker genutzt, heißt es im Jahrbuch.

Zahl und Vermögen der Riester-Fondsverträge. | Bildquelle: BVI

Riester auf dem Rückzug

Über alle Riester-Produktarten hinweg – Versicherungen, Banksparpläne, Wohn-Riester/Eigenheimrente und Investmentfonds – zeichnet der BVI unter Berufung auf Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ein rückläufiges Bild: Zum Jahresende 2025 gab es demnach knapp 15 Millionen Riester-Verträge, ein Rückgang von 11 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Nach BMAS-Schätzungen ruht zudem etwa ein Fünftel bis knapp ein Viertel der bestehenden Verträge, wird also aktuell nicht mehr bespart.

Bei der Verteilung auf die Produktarten dominieren Versicherungen mit zuletzt 66 Prozent alle anderen Sparformen deutlich, gefolgt von Investmentfonds mit 20 Prozent. Wohn-Riester/Eigenheimrente kommt auf 10 Prozent, Banksparpläne auf 3 Prozent.

Als Grund für die schwache Nachfrage nennt der BVI die Garantie- und Verrentungspflicht, die die Riester-Rente aus Sicht des Verbands unflexibel, komplex und teuer mache. Die bestehenden Angebote würden die Bedürfnisse vieler Sparer nicht mehr erfüllen. Daher sei die Einführung des neuen Altersvorsorgedepots ein Befreiungsschlag, das erstmals eine geförderte private Vorsorge auch ohne Garantien und ohne Zwang zu einer lebenslangen Rente erlaubt.

Hohe Wechselbereitschaft unter Bestandskunden

Wie groß der Umbruch tatsächlich ausfallen könnte, deuten aktuelle Marktbefragungen an. Laut einer Untersuchung von Sirius Campus und dem Vorsorgespezialisten Aeiforia könnten bis zu 64,8 Milliarden Euro – mehr als ein Viertel des rund 225 Milliarden Euro schweren Riester-Gesamtkapitalstocks – in das neue Fördersystem überführt werden.

Die Studienautoren beziffern das Wechselpotenzial des Kapitalstocks auf 28 Prozent; die laufenden Beitragseinnahmen in Riester-Verträgen könnten sich demnach von 10,4 Milliarden auf 4,3 Milliarden Euro pro Jahr mehr als halbieren. Für 2027 rechnen die Studienautoren mit rund 4,5 Millionen Neuabschlüssen beim Altersvorsorgedepot.

Auch eine separate Befragung des digitalen Vermögensverwalters Quirion kommt zu einem ähnlichen Befund: 52 Prozent der befragten Förderberechtigten können sich demnach eine Eröffnung des Altersvorsorgedepots grundsätzlich vorstellen. Besonders abschlussbereit zeigen sich 16- bis 40-Jährige sowie Personen, die bereits privat vorsorgen. Als bevorzugte Anbieter für das neue Produkt nennen die Befragten am ehesten Banken und Neobroker beziehungsweise digitale Vermögensverwalter, knapp vor staatlichen Trägern und Versicherern.

Für bestehende Riester-Anbieter dürfte diese Wechselbereitschaft zum Problem werden: Die Begeisterung für das neue Produkt geht den Umfragen zufolge erkennbar zu Lasten der laufenden Riester-Verträge. Angesichts von rund drei Millionen stagnierenden Fondsverträgen und eines wachsenden, aber ungefördert dynamischeren Sparplansegments dürfte sich der Wettbewerb um die Vorsorgekunden in den kommenden Jahren deutlich verschärfen.

Altersvorsorgedepot löst Riester ab 2027 ab

Die Bundesregierung hatte die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge im Dezember 2025 auf den Weg gebracht, als das Bundeskabinett das Altersvorsorgereformgesetz beschloss. Der Bundestag verabschiedete das Gesetz Ende März 2026, der Bundesrat bestätigte es am 8. Mai 2026. Bestehende Riester-Verträge nach altem Modell laufen weiter und genießen Bestandsschutz, ab dem 1. Januar 2027 können jedoch keine neuen Verträge dieser Art mehr abgeschlossen werden. Ein freiwilliger Wechsel in das neue Altersvorsorgedepot ist möglich; ein gleichzeitiges Halten von altem Riester-Vertrag und neuem Depot ist ebenfalls zulässig.

Insgesamt verwaltete die Fondsbranche laut BVI zur Jahresmitte 2025 mehr als 2.000 Milliarden Euro für Altersvorsorgezwecke – 44 Prozent des gesamten von den BVI-Mitgliedern verwalteten Vermögens. Neben der betrieblichen Altersversorgung, kapitalbildenden Lebensversicherungen und berufsständischen Versorgungswerken zählen dazu auch staatlich geförderte und ungeförderte Fondssparpläne. Das Vermögen in ungeförderten Sparplänen ist laut BVI binnen fünf Jahren um 110 Prozent gewachsen und damit deutlich dynamischer als das der geförderten Riester-Fondsverträge – ein Vorgeschmack darauf, wohin sich die Vorsorgegelder künftig verlagern könnten, wenn das Altersvorsorgedepot ab 2027 an den Start geht.