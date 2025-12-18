Die Bundesregierung hat einen Regierungsentwurf zur Reform der privaten geförderten Altersvorsorge vorgelegt. Finanz-Experte Andreas Beys hat sich das Vorhaben im Detail angesehen.

Seniorenpaar: Die geförderte private Altersvorsorge soll reformiert werden. Mittlerweile liegt ein Regierungsentwurf zu dem Gesetzesvorhaben vor.

Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen privaten Altersvorsorgevertrag. Allerdings ist ihre Zahl laut der Bundesregierung seit 2018 rückläufig. Die Gründe dafür sind vielfältig: langjährig niedrige Zinsen, kostenintensive Vorgaben, die die Rendite mindern, sowie komplexe Förderstrukturen. Hinzu kommen mangelnde Transparenz und Vergleichbarkeit sowie wenig flexible Produkte. Viele Anbieter, die die geforderten Garantien wirtschaftlich nicht mehr darstellen konnten, haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen.

Der Gesetzgeber erkennt nun an, dass die bisherige Regelung der privaten und geförderten Altersvorsorge nicht mehr zeitgemäß ist und dringend reformiert werden muss. Ziel ist ein System, dass kostengünstiger, renditestärker, flexibler und administrativ einfacher wird.

Garantien bleiben möglich – aber nicht mehr verpflichtend

Das Reformvorhaben möchte Garantien nicht abschaffen. Was entfallen soll, ist vielmehr die Pflicht, die Produkte mit Garantien auszustatten. Anbieter sollen weiterhin 100-Prozent-Garantieprodukte, aber zukünftig auch 80-Prozent-Garantieprodukte oder garantiefreie Produkte (Altersvorsorgedepots) anbieten können.

Damit bleibt die Sicherheit auf die eingezahlten Beiträge möglich, wird jedoch nicht mehr regulatorisch erzwungen – ein wichtiger Schritt, der Kosten senkt und Raum für renditeorientierte Lösungen schafft. Ohne die Pflicht, Garantien bereitstellen zu müssen, können Anbieter flexiblere und kostengünstigere Produkte entwickeln: Sie müssen nicht mehr die hohen Kapitalanforderungen erfüllen, die Garantieprodukte mit sich bringen.

Auch die Auszahlungsphase soll flexibler werden: Statt zwingend eine lebenslange Rente zu wählen, sollen Kunden künftig auch Auszahlungspläne bis mindestens zum 85. Lebensjahr wählen können.

Neu: Garantiefreie Altersvorsorgedepots

Die Reform sieht vor, dass Anbieter zukünftig auch garantiefreie Altersvorsorgedepots (auch alternativ im Versicherungsmantel) anbieten können. Der Gesetzgeber plant, zwei Altersvorsorgedepot-Typen zu schaffen. Beide sollen zwingend parallel zueinander angeboten werden:

Ein normales Altersvorsorgedepot und ein Standarddepot. Eine zusätzliche Anforderung an die Anbieter der Depots wird sein, dass das Standarddepot online abschließbar sein muss . Für das und zudem (nur!) für das Standardprodukt ist ein Kostendeckel von 1,5 Prozent Effektivkosten vorgesehen.

Im normalen Altersvorsorgedepot sind Ogaw-Investmentfonds von Risikoklasse (RK) 1 bis 5, bestimmte AIFs (Alternative Investmentfonds) inkl. Eltif (European Long-Term Investment Fund) von Risikoklasse (RK) 1 bis 5 sowie europäische Staatsanleihen auswählbar. Aktien, Derivate, Bitcoin oder andere Wertpapiere können nicht erworben werden. Die Einordnung der Risikokennzahl soll gemäß der europäischen Priips-Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 – konkret in Form des Summary Risk Indicator (SRI) – erfolgen.

Während das normale Altersvorsorgedepot für Selbstentscheider und professionelle Portfolioverwaltungslösungen gedacht ist, soll das Standarddepot einen möglichst simplen, digitalen, beratungsfreien und kostengünstigen Zugang und Abwicklungsprozess bieten. Somit soll es auch für unerfahrene Anleger geeignet sein.

Gleichzeitig soll das Standarddepot als Kosten- und Leistungsbenchmark für das normale Altersvorsorgedepot dienen, da Anbieter verpflichtet sein sollen, ein Standarddepot – welches auch von einem Kooperationspartner angeboten werden könnte - parallel zum normalen Altersvorsorgedepot anbieten zu müssen.

Um eine einfache Struktur zu schaffen, sollen die Anleger in Standarddepots nur aus zwei Ogaw-Fonds auswählen können. Der eine Ogaw soll zwingend der Risikoklasse (RK) 1 bis 2 angehören, also tendenziell konservativ ausgerichtet sein. Der zweite Ogaw soll dagegen in den Bereich RK 3 bis 5 fallen – also eher chancenorientiert sein.

Anleger können aus einer vom Anbieter bereitgestellten Auswahlliste entsprechender Fonds auswählen. Das Verhältnis zueinander können sie selbst festlegen (und im Verlauf der Ansparphase eigenständig anpassen). Alternativ können sie die Auswahl dem Anbieter überlassen, der wahrscheinlich bestimmte Fonds mit festgelegten Verhältnissen für unterschiedliche Ertrags-Risikostrukturen anbieten wird.

Der Kostendeckel soll sicherstellen, dass ein möglichst günstiges gefördertes Altersvorsorgedepot angeboten wird.

Für Standarddepots sollen Anbieter zudem verpflichtet sein, dass fünf Jahre vor Beginn der Auszahlungsphase nur noch höchstens 50 Prozent in Ogaw-Fonds RK 3 bis 5 im Depot enthalten sein dürfen. Zwei Jahre vor Beginn der Auszahlungsphase darf der Anteil an Ogaw der Risikoklasse 3 bis 5 nur noch 30 Prozent betragen. Das soll sicherstellen, dass vor allem eher unerfahrene Anleger zur Auszahlungsphase nur noch relativ geringe Kapitalmarktrisiken haben.

Abschlusskosten verteilen sich auf die Vertragslaufzeit

Eine der folgenreichsten Neuerungen für Verbraucher ist die Abkehr von der „Kostenfrontladung“: Abschlusskosten sollen künftig über die gesamte Laufzeit (also Anspar- und Auszahlungszeitraum) verteilt werden. Dies soll doppelte Belastungen beim Anbieterwechsel verhindern und den Wettbewerb fördern.

Aus Sicht der Finanzvertriebe bedeutet das allerdings, dass diese ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Bisher wurden Abschlussprovisionen oft zu Beginn der Vertragslaufzeit gezahlt, was eine sofortige Vergütung für die Vertriebs- und Beratungsarbeit sicherstellte. Mit der neuen Regelung müssen Finanzvertriebe ihre Einnahmen über einen längeren Zeitraum verteilen – was eine Umstellung in der Liquiditätsplanung und möglicherweise auch in der Vertriebsstrategie erfordert.

Es wird interessant zu beobachten sein, ob sich damit quasi durch die Hintertür zwangsläufig Geschäftsmodelle ohne Provisionen, dafür mit laufenden Service- oder Verwaltungsvergütungen, durchsetzen werden. Diese Veränderung könnte sich auch auf Vergütungsmodelle außerhalb der geförderten privaten Altersvorsorge auswirken.

Das neue Fördersystem

Die bisher komplexe Zulagenförderung wird vollständig neu strukturiert. Künftig soll folgende Regelung gelten:

0,30 Euro Förderung pro eingezahlten Euro bis 1.200 Euro Jahresbeitrag

0,20 Euro Förderung zwischen 1.200 Euro und 1.800 Euro

Kinderzulage pro Kind: 25 Prozent auf Beiträge bis 1.200 Euro (max. 300 Euro)

Startbonus: 200 Euro für Menschen unter 25

Mindesteigenbeitrag: 120 Euro pro Jahr

Beispielrechnung der maximalen Zulagenbeträge für einen 35-jährigen Sparer mit drei Kindern:

1. Grundzulage:

Für die ersten 1.200 Euro: 1.200 Euro x 0,30 Euro = 360 Euro

Für die nächsten 600 Euro: 600 Euro x 0,20 Euro = 120 Euro

Gesamtgrundzulage: 360 Euro + 120 Euro = 480 Euro

2. Kinderzulage:

Pro Kind: 1.200 Euro x 0,25 Euro = 300 Euro

Für drei Kinder: 300 Euro x 3 = 900 Euro

Gesamtzulage: 480 Euro + 900 Euro = 1.380 Euro

Nachgelagerte Besteuerung

Für die Produkte der privaten geförderten Altersvorsorge, mit und ohne Garantien, gilt steuerlich die nachgelagerte Besteuerung. Das bedeutet: Die laufenden Kapitalerträge und Umschichtungsgewinne bleiben während der Ansparphase steuerfrei. Die Auszahlungen im Rentenalter, also in der Auszahlungsphase, müssen jedoch mit dem persönlichen Einkommensteuersatz (plus gegebenenfalls Soli und Kirchensteuer) versteuert werden.

Der persönliche Einkommensteuersatz im Alter fällt bei den meisten Bürgern deutlich niedriger aus als in der Erwerbsphase. Damit sollen sich die steuerlichen Belastungen während der Auszahlungsphase relativ in Grenzen halten.

Diese Regel gilt auch für solche Einzahlungen in Produkte der privaten geförderten Altersvorsorge, die während der Ansparphase die obige maximale Fördergrenze von 1.800 Euro überschreiten. Der maximale Einzahlungsbetrag pro Jahr wird jedoch auf jährlich 6.840 Euro begrenzt. Somit profitieren oft auch deutlich höhere jährliche Ansparsummen von der nachgelagerten Besteuerung.

Die Möglichkeit der Überzahlung über die Fördergrenzen hinaus ist jedoch ein politisch heikler Diskussionspunkt zwischen dem linken und dem moderaten Lager der jeweiligen Bundestagsfraktionen. Es wird spannend, ob es diese Regelung auch durch den Bundestag und den Bundesrat schaffen wird.

Sonderausgabenabzug

Beiträge zur geförderten Altersvorsorge sollen als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden können. Der maximale Sonderausgabenabzug beträgt 1.800 Euro zuzüglich Zulage pro Jahr. Das bedeutet: Bis zu diesem Betrag mindern die eingezahlten Beiträge das zu versteuernde Einkommen. Die Steuerlast im Jahr der Einzahlungen sinkt.

Langfristige Perspektive: ein dynamischer Höchstbetrag?

Aus ökonomischer Sicht erscheint es sinnvoll, die maximale Förderhöhe künftig an die Inflation zu koppeln. Andernfalls verliert die Förderung über die Jahre real an Wirksamkeit. Dies sieht auch die Bundesregierung so: Aus diesem Grund soll die Zulage ab dem 1. Januar 2029 für Einzahlungen bis 1.200 Euro von 30 Prozent auf 35 Prozent steigen. Spätere Anpassungen darüber hinaus sind im derzeitigen Regierungsentwurf leider nicht vorgesehen.

Bestandsschutz für Altverträge

Alle bestehenden Riester-Verträge sollen gültig bleiben und unverändert weitergeführt werden können.

Optional sollen Anleger in die neue Förderung wechseln können – einschließlich der neuen Auszahlungsflexibilität. Es ist jetzt aber bereits erkennbar, dass diese Regelung alle Anbieter von Altersvorsorgeprodukten und -depots vor große administrativen Herausforderungen stellen wird. Hier werden die Details entscheiden, ob sich daraus das nächste Bürokratiemonster entwickelt.

Offene Punkte und notwendige Nachbesserungen

Trotz vieler Verbesserungen enthält die Reform noch weitere Unschärfen und Risiken. Hier nur zwei Beispiele:

1. Öffnung für europäische Ogaw sinnvoll

Bei genauerer Lesart des Regierungsentwurfs wird auf dem zweiten Blick erst deutlich, dass nur in deutsche Ogaw-Fonds investiert werden dürfe. Diese Beschränkung ist nicht erforderlich und beschneidet sowohl Angebotsdiversifikation als auch den Wettbewerb. Gegebenenfalls drohen hier EU-Klagen gegen den deutschen Staat. Eine EU-weite Öffnung (Ogaw aus allen Mitgliedstaaten) wäre daher konsequent.

2. Risikoklassenwechsel dürfen nicht zu Zwangsverkäufen führen

Derzeit ist vorgesehen, dass Fonds, die die Produktanbieter von Risikoklasse 5 in Risikoklasse 6 umdeklarieren müssen – beispielsweise aufgrund längerer Marktverwerfungen –, als gefördertes Altersvorsorgeprodukt sofort auszutauschen sind. In der Praxis sollen die Anbieter von Altersvorsorgeprodukten oder -depots dann entweder eigenständig den Fonds austauschen oder den Kunden zu einem Wechsel in einen Fonds mit niedrigerer Risikoklasse auffordern.

Das Problem: In Krisenzeiten würde dies zu prozyklischen und somit sehr wahrscheinlich renditeschädlichen Verkäufen für den Anleger führen. Ein ausreichend definierter Reaktionszeitraum (zum Beispiel mehrere Monate) wäre verbraucher- und marktfreundlicher.

Warum ein Kostendeckel ein falsches Signal sendet

Ein pauschaler Kostendeckel könnte in der öffentlichen Wahrnehmung ein problematisches Signal aussenden. Er könnte bei Anlegern den Eindruck verfestigen, dass niedrige Kosten über den Anlageerfolg entscheiden. Diese verkürzte Sichtweise blendet jedoch aus, dass langfristige Renditen nicht isoliert von der dahinterstehenden Leistung betrachtet werden sollten.

Entscheidend ist nicht die absolute Höhe der Kosten, sondern das Verhältnis von Kosten zu Leistung. Mehrwerte lassen sich zum Beispiel im aktivem Fondsmanagement (nach Kosten) oder durch professionelle Portfoliokonstruktion oder Risikomanagement generieren.

Ergänzend kommt die Dienstleistung qualifizierter Finanzberater hinzu. Sie können auf die individuelle Lebenssituation, Zielkonflikte, Risikotragfähigkeit und Verhaltensmuster der Anleger eingehen. Damit können sie maßgeblich dazu beitragen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund warnt zum Beispiel Norman Wirth vom Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW), vor einer rein kostengetriebenen Regulierung: „Gute Beratung ist kein Kostenfaktor, sondern ein Schutzfaktor. Wer Altersvorsorge allein über den Preis definiert, blendet aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine individuelle Orientierung benötigen. Der Gesetzgeber muss 'Value for Advice' anerkennen und darf unabhängige Beratung nicht strukturell benachteiligen.“

Ein politisch zielführender Ansatz sollte daher nicht pauschal Kosten begrenzen. Er sollte stattdessen Transparenz schaffen und einen fairen Wettbewerb ermöglichen, in dem unterschiedliche Leistungsprofile und Preis-Leistungs-Strukturen um die beste Lösung für Anleger konkurrieren können.

Wie geht es weiter? – Das Gesetzgebungsverfahren

Im Jahr 2026 wird der weitere politische Ablauf wie folgt seinweitergehen:

Erste Lesung im Bundestag Ausschussberatungen Zweite und dritte Lesung Bundesratszustimmung Verkündung

Nach heutigem Stand kann das Verfahren vor der Sommerpause 2026 abgeschlossen werden, sodass die neuen Regeln am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Fazit

Die geplante Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge verfolgt das Ziel, ein über Jahre gewachsenes, zunehmend dysfunktionales System zu modernisieren und es an veränderte Rahmenbedingungen von Wirtschaft und Kapitalmarkt anzupassen.

Mit der Einführung garantiefreier Altersvorsorgeprodukte vollzieht sich ein zentraler Strukturbruch: Sowohl die Flexibilität für Anbieter und Anleger als auch die Effizienz im Verhältnis von Kosten und Renditechancen erhöht sich deutlich. Dadurch werden einerseits die entsprechenden Produkte für Anleger attraktiver. Andererseits dürfte es auch einen intensiveren Wettbewerbsintensität zwischen den Anbietern geben – mit potenziell positiven Effekten für Qualität, Transparenz und Innovation.

Der Regierungsentwurf zeigt jedoch auch, dass es im Detail noch Überarbeitungsbedarf gibt. Insbesondere ein pauschaler Kostendeckel würde politisch ein problematisches Signal senden, und das auch über die privat geförderte Altersvorsorge heraus: Er suggeriert, dass der Anlageerfolg primär durch niedrige Kosten bestimmt wird. Der Leistungsgedanke kommt dabei zu kurz.

Insgesamt ist das Reformvorhaben ein wichtiger Schritt, um die private geförderte Altersvorsorge stärker an den realen Bedürfnissen der Anleger auszurichten.

@ Sauren Fonds-Service

Über den Autor:

Andreas Beys ist Finanzvorstand des Kölner Dachfondshauses Sauren und zudem Mitglied im Steuerausschuss des deutschen Fondsverbands BVI. Als Kolumnist für DAS INVESTMENT beleuchtet Beys Themen rund um Finanzanlage und Investmentfondsbesteuerung aus der Perspektive von Anlegern und Finanzberatern.