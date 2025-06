Für welche Zielgruppen lohnte sich die Riester-Rente damals? Die ausführlichen Förderquoten-Tabellen zeigten: vor allem für „Familien mit kleinen Kindern“ und „Geringverdiener“, während sich besonders für Singles und kinderlose Paare mit mittlerem bis höherem Einkommen oft das ungeförderte Fondssparen mehr lohnte.

Mit dem Wissen von heute könnten wir feststellen, dass viele dieser Prognosen eingetroffen sind. Die tatsächlichen Renditen von Riester-Produkten blieben oft hinter den Erwartungen zurück, während die Kritik an der geringen Flexibilität zum Dauerthema wurde.

Dieser Artikel zeigt, wie früh die strukturellen Probleme der Riester-Rente erkannt wurden – lange bevor sie zum politischen Konsens wurden.

Hier gibt es das kostenlose PDF zum Download

Lesen Sie hier den Artikel in voller Länge:

Große Schritte in die Altersvorsorge

Die Riester-Rente unterliegt zahlreichen Einschränkungen. Deshalb kann für viele Bürger eine Vorsorge mit Fonds aussichtsreicher sein – sogar ohne die staatliche Förderung

Dem Investment-Profi platzt der Kragen. „Wenn es nach mir ginge, böte unsere Gesellschaft keine Riester-Produkte an", macht der leitende Angestellte einer deutschen Fondsgesellschaft seinem Unmut Luft. Seit Monaten versucht er zusammen mit seinen Kollegen, attraktive Produkte für die staatlich geförderte Altersvorsorge zu entwickeln. Doch die starke Reglementierung der Riester-Rente sorgt für unbefriedigende Ergebnisse. „Die gesetzlichen Auflagen verhindern, dass die Investmentprodukte ihre Stärken voll ausspielen können", schimpft der Frustrierte.

Offiziell macht das Gros der Investmentfondsbranche gute Miene zu den nicht so guten Rahmenbedingungen. Die Riester-Rente wird als Schritt in die richtige Richtung gelobt, als deutliches Signal an die Bevölkerung, dass nur die eigenen Vorsorge-Anstrengungen einen auskömmlichen Lebensabend sichern. Die Hoffnung auf ein gutes Geschäft mit den Vorsorgeverträgen überdeckt die Zweifel an der bürokratischen Konstruktion der Riester-Rente.

Bundesarbeitsminister Walter Riester hat gleich mehrere Auflagen für die neue Förderung vorgesehen, die zu deutlichen Abstrichen bei der Rendite und der Flexibilität der Riester-Produkte führen. Die Anbieter müssen sicherstellen, dass das Vorsorgevermögen ihrer Kunden zu Beginn des Ruhestands mindestens die Höhe der eingezahlten Beiträge erreicht hat. Das ist bei einem jahrzehntelangen Ansparprozess mit Aktienfonds und rechtzeitiger Umschichtung vor dem Ruhestand in sichere Anlageformen zwar fast immer der Fall, aber das reicht dem Gesetzgeber nicht aus.

Die Fondsgesellschaften beschneiden daher schon von sich aus die Aktienquoten ihrer Riester-Produkte. So wollen sie der Vorschrift gerecht werden. Die Folge: schlechtere Renditeaussichten. „Wir schätzen, dass die durchschnittliche Rendite von Aktienfonds-Sparplänen langfristig bei ungefähr 10 Prozent im Jahr liegen wird", erklärt ADIG-Geschäftsführer Arnd Thorn. „Bei unserem Produkt für die Riester-Rente gehen wir von ungefähr 8 Prozent für den langfristigen Durchschnitt aus."

2 Prozentpunkte Unterschied bei der Rendite klingen zunächst einmal nicht dramatisch, über lange Zeiträume sind sie es aber. Dank Zinseszinseffekt bringen diese 2 Prozentpunkte nach einer Ansparphase von 30 Jahren ein Plus von 46 Prozent. Über 40 Jahre erhöhen sie das Vermögen sogar um 72 Prozent.

Nicht nur die Commerzbank-Tochter ADIG verfolgt bei ihren Riester-Produkten eine vorsichtige Anlagepolitik, sondern auch die DWS, der Marktführer im deutschen Fondsgeschäft. DWS-Chef Udo Behrenwaldt: „Wir planen individuelle Angebote für jede Lebensphase." Hat der Anleger weniger als zehn Jahre Zeit, bis er in den Ruhestand eintritt, empfiehlt die Deutsche-Bank-Tochter, ganz auf Aktienanlagen zu verzichten. Bei 10 bis 20 Jahren liegt der Anteil der Aktienfonds zwischen 30 und 60 Prozent, bei mehr als 20 Jahren zwischen 50 und 100 Prozent.

In einer Modellrechnung weist die DWS für 20 Jahre Laufzeit insgesamt 50 Prozent Aktienfonds aus, für 25 Jahre insgesamt 60 Prozent – eine Zusammensetzung, die im Schnitt ebenfalls zu etwa 2 Prozentpunkten weniger Rendite führen könnte.

Rendite-Killer Riester

Auffällig ist, dass die DWS andererseits seit mehreren Jahren ein Altersvorsorge-Produkt anbietet, das wesentlich risikofreudiger ist: Die „DWS Investmentrente" setzt zu 100 Prozent auf Aktienfonds. Die Umschichtung in sichere Anlagen beginnt erst drei Jahre vor dem Eintritt in den Ruhestand. Auch beim deutschen Marktführer scheint die Riester-Auflage zu einer Anlagepolitik mit angezogener Handbremse zu führen.

Nicht anders sieht es bei den Investmentprodukten der Versicherungen aus. So bietet die Allianz ihre neue fondsgebundene Rentenversicherung auch in einer Riester-Version mit abgesenkter Fondsquote an. „Über eine Laufzeit von 30 Jahren betrachtet, fließen rund 60 Prozent der Beiträge in Fonds", erläutert Gerhard Rupprecht, Chef der Allianz-Leben. „Die verbleibenden 40 Prozent werden zur Absicherung der eingezahlten Beiträge verwendet." Sie fließen in den allgemeinen Anlagetopf der Allianz-Leben, in dem die Gesellschaft auch die Sparanteile der klassischen Lebens- und Rentenversicherungen verwaltet.

Da diese Aufteilung Fonds-Fans kaum begeistern kann, bietet die Allianz ihre „Fonds-Rente" auch noch in einer anderen Version mit 100 Prozent Fondsanteil an. Diese Variante ist jedoch nicht förderungsfähig und nur für die freie Altersvorsorge bestimmt.

Flexibilität fehlt

Die Riester-Auflagen mindern nicht nur die Renditechancen, sie verringern auch die Flexibilität der Vorsorge. So ist das Guthaben bis zum Rentenbeginn, mindestens aber bis zum 60. Lebensjahr, gesperrt. Bei einem vorzeitigen Zugriff müssten die Bürger die gesamte Förderung (Zulagen und Steuervorteile) zurückzahlen und den kompletten Wertzuwachs (Erträge und Kursgewinne) nachversteuern. Auch eine Beleihung wie bei einer Lebensversicherung oder eine Abtretung ist nicht möglich.

Einzige Ausnahme: Häuslebauer dürfen für ein Eigenheim im Inland zwischen 10.000 und 50.000 Euro (etwa 20.000 bis 98.000 Mark) entnehmen, wenn sie das Geld in gleich hohen Raten bis zum Ruhestand zurückzahlen.

Häuslebauer nehmen also faktisch ein Darlehen beim eigenen Rentenkonto. Sie sparen zwar die sonst üblichen Kreditzinsen, verlieren aber den normalerweise höheren Wertzuwachs ihres Vorsorgevermögens. Einen Vorteil bringt dies nur, wenn ansonsten zu wenig Eigenkapital vorhanden ist, um die Banken für eine Finanzierung zu gewinnen.

Der Verlust an Flexibilität setzt sich im Alter fort. Statt wie bei der Fonds-Vorsorge ohne Förderung oder bei einer klassischen Lebens- oder Rentenversicherung das Guthaben insgesamt abrufen zu können, erhalten die Ruheständler die Riester-Rente ausschließlich in Monatsraten.

Wer für größere Anschaffungen, ein Haus im Süden oder Ähnliches, auf einen größeren Betrag hofft, geht leer aus. Einige Anbieter wollten ihren Kunden mehr Flexibilität ermöglichen und zu Beginn des Ruhestands mit deutlich erhöhten Raten einen Großteil des Vermögens ausschütten. Das verhindert nun eine nachträglich eingeführte Vorschrift zur Riester-Rente.

Im Ruhestand schlägt zudem die Stunde der Wahrheit für die Riester-Rente. Bis dahin gewähren Bundesfinanzminister Hans Eichel und seine Nachfolger den Bürgern großzügig Zulagen und Steuerersparnisse auf die Beiträge und verzichten auf die Besteuerung der Wertzuwächse. Nach Rentenbeginn schlagen sie aber voll zu: Dann sind 100 Prozent der Riester-Rente zu versteuern.

Zum Vergleich: Wer mit 60 Jahren einen Teil seines frei angesparten Fondsvermögens in eine sofort beginnende Rentenversicherung einzahlt, muss nur 32 Prozent der Rentenzahlung als Einkommen versteuern. Mit 65 Jahren sind es nur 27 Prozent Ertragsanteil. Ein steuerlich optimierter Auszahlplan mit offenen Immobilien- und Aktienfonds kann unter Umständen sogar auf noch niedrigere Werte kommen.

Hohe Steuer im Ruhestand

Eine nicht geförderte Vorsorge mit Investmentfonds kann deshalb durch die Kombination aus niedrigerer steuerlicher Belastung im Alter und höherer Rendite in der Ansparphase insgesamt lukrativer sein als eine geförderte Riester-Rente.

„Die staatliche Förderung für allein Stehende macht über 20 Jahre nur etwa 2 bis 2,5 Prozentpunkte der jährlichen Wertentwicklung eines Ansparplans aus", rechnet Iris Albrecht, Vorstand von PEH Fondskapital, vor. „Über 30 Jahre Laufzeit sind es sogar nur ein bis 2 Prozentpunkte."

Daher können reine Aktienfonds-Sparpläne allein schon durch ihre höheren Renditeaussichten – ADIG-Chef Thorn rechnet mit einem Vorsprung von durchschnittlich 2 Prozentpunkten – attraktiver sein als die Riester-Produkte. Hinzu kommt noch der Steuervorteil im Ruhestand.

Artikel von Ulrich Buchholtz