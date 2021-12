Riester-Rente Fallbeispiel 1: Die Mittelschichts-Familie mit einem Kind

Sie können klassisch die höchste Zulagenförderung nutzen, indem sie jeweils 4 Prozent ihres Vorjahreseinkommens sparen. Bei Katarina sind es 600 Euro, bei ihrem Mann ist es der Höchstbetrag von 2.100 Euro.Gemeinsam sparen sie in beiden Verträgen 2.700 Euro, 493 Euro davon sind Zulagen: 2x154 Euro Grundzulage plus 185 Euro Kinderzulage. Zudem könnten sie mit einer zusätzlichen Steuererstattung* von 499 Euro rechnen. 1.708 Euro müssen sie jedes Jahr selbst dazuzahlen. Das entspricht einer Förderquote von 37 Prozent.Wollen sie ihren Riester-Anteil in der Altersvorsorge eher kleinhalten, wäre es sinnvoll, nur Katarina riestern zu lassen. Ihre Gesamteinzahlung liegt bei 600 Euro, davon müsste sie lediglich 261 Euro selbst einzahlen, der Rest (57 Prozent) sind Zulagen.Eine Alternative wäre es, die maximale steuerliche Förderung zu nutzen, sprich jeder zahlt 2.100 Euro ein. Durch die relativ hohe Steuererstattung* von 1.041 Euro liegt die Förderquote bei 37 Prozent.Ehepaar M. muss zwar zusammen 2.667 Euro aus eigener Tasche in die Verträge stecken, dafür sparen sie aber auch 4.200 Euro pro Jahr an. Mit steigendem Gehalt der beiden, steigt auch die Attraktivität dieser Riester-Lösung.Beide riestern mit 4 Prozent ihres VorjahreseinkommensGesamteinzahlung: 2.700 Euro2xGrundzulage : 308 EuroKinderzulage: 185 EuroSteuererstattung*: 499 EuroEigenbeitrag (nach Steuern): 1.708 EuroFörderquote: 37%Nur die Ehefrau riestertGesamteinzahlung: 600 EuroGrundzulage: 154 EuroKinderzulage: 185 EuroEigenbeitrag: 261 EuroFörderquote: 57%Beide riestern und nutzen höchste steuerliche FörderungGesamteinzahlung: 4.200 Euro2xGrundzulage: 154 EuroKinderzulage: 185 EuroSteuererstattung*: 1.041 EuroEigenbeitrag (nach Steuern): 2.666 EuroFörderquote: 37% *)Die Steuererstattung wurde mithilfe des Abgabenrechners des Bundesfinanzministeriums errechnet. Unterstellt ist, dass das rentenversicherungspflichtige Einkommen dem zu versteuernden Einkommen entspricht und im betreffenden Jahr genauso hoch ist wie im Vorjahr (Basis der Riester-Förderung). Die Berechnung ist daher nur eine Annäherung, die tatsächliche Höhe hängt letztlich u.a. von den individuellen weiteren Abzügen ab.