Riester-Rente Fallbeispiel 2: Familie H., viele Kinder, wenig Gehalt, hohe Förderquote

Die Familie muss zwei Riester-Verträge abschließen. Bettina H. ist über ihren Mann indirekt förderberechtigt. In ihren Riester-Vertrag fließen 154 Euro Grundzulage pro Jahr sowie die drei Kinderzulagen von jeweils 185 Euro. Einen Eigenbeitrag muss sie nicht leisten.In den Riester-Vertrag des Mannes fließen 154 Euro Grundzulage und 337 Euro Eigenbeitrag. Die Kinderzulagen können mit Zustimmung der Mutter auch in den Vertrag des Mannes fließen, an der Förderhöhe ändert das nichts.Insgesamt zahlt Familie H. also 337 Euro pro Jahr (28 Euro im Monat) selbst ein und erhält 863 Euro vom Staat dazu, das sind 72 Prozent des Gesamtbeitrags von 1.200 Euro.Gesamteinzahlung (in zwei Verträge): 1.200 Euro2xGrundzulage: 308 Euro3xKinderzulage: 555 EuroEigenbeitrag: 337 EuroFörderquote: 72%