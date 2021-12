Sabine Groth 25.08.2009 Aktualisiert am 13.10.2009 - 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Riester-Rente Fallbeispiel 4: Monika, ledig, verdient gut

Monika (40) ist unverheiratet und kinderlos. Die Akademikerin arbeitet als Vertriebsingenieurin in der Automobilbranche und verdient 65.000 Euro im Jahr. Sie sorgt bereits fürs Alter vor, will aber auf die staatliche Förderung nicht verzichten und eine Riester-Rente abschließen. Was bringt die Riester-Rente für die Altersvorsorge?