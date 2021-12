Sabine Groth 25.08.2009 Aktualisiert am 13.10.2009 - 09:53 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Riester-Rente Fallbeispiel 5: Martin, ledig, verdient durchschnittlich

Martin (35) ist unverheiratet und kinderlos. Er ist gelernter Versicherungskaufmann und seinem Ausbildungsunternehmen bis heute treu geblieben. 36.000 Euro verdient er im Jahr, davon sollen 4 Prozent, also 1.440 Euro, in einen Riester-Vertrag fließen. Was bringt die Riester-Rente für die Altersvorsorge?