Sabine Groth 25.07.2009 Aktualisiert am 13.10.2009 - 09:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Riester-Rente Fallbeispiel 6: Silke, alleinerziehend, zwei Kinder

Silke ist ein Organisationstalent, das sie in ihren Beruf als Event-Managerin voll ausleben kann. Sie hat zusammen mit ihrem Ex-Mann Rolf eine siebenjährige Tochter, die bei ihr lebt. 2007 wurde sie wieder schwanger, von ihrem damaligen Freund Thomas, dem wurde es allerdings zu viel. Und Anfang 2008 war es soweit: Kind da, Typ weg. Jetzt ist Silke alleinerziehende Mutter in Elternzeit. Was bringt die Riester-Rente für die Altersvorsorge?