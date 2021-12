Riester-Rente Fallbeispiel 7: Johannes, Berufsstarter, kinderlos

Seine 4-prozentige Riester-Fördersumme steigt 2010 damit auf 484 Euro, davon zahlt der Staat 154 Euro, also 32 Prozent, und Johannes muss statt 7,83 Euro im Monat 27,50 Euro selbst einzahlen.Im Anschluss an die Ausbildung will Johannes BWL studieren, dann muss sein Riester-Vertrag erstmal ruhen, denn als Student ist er nicht förderberechtigt. Es sei denn, er sucht sich einen sozialversicherungspflichtigen Job neben dem Studium, dann kann er weiter riestern.Gesamteinzahlung: 448 EuroGrundzulage: 154 EuroSonderzulage: 200 EuroEigenanteil: 94 EuroFörderquote: 79%Gesamteinzahlung: 484 EuroGrundzulage: 154 EuroEigenanteil: 330 EuroFörderquote: 32%