Riester-Rente: Gefahr für die Wirtschaft

Zwar werde das Ziel, den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 unter 23 Prozent zu halten, mit den Reformen erreicht. Zum Vergleich: Ohne die Änderungen würde er auf 25 Prozent hochschnellen, so die Wissenschaftler – derzeit liegt der Beitrag bei 19,9 Prozent. Die Kosten blieben aber im Wesentlichen an den Beschäftigten hängen, so die Wissenschaftler in ihrem Report.Ausgehend von einem Beitrag von 22 Prozent müssen Arbeitnehmer 15 Prozent ihres Bruttoeinkommens für ihre Altersvorsorge aufwenden. Der Wert setzt sich zusammen aus 11 Prozent Beitrag zur gesetzlichen Rente – die anderen 11 Prozent zahlt der Arbeitgeber – und 4 Prozent Beitrag zur Riester-Rente (um die vollen Zulagen zu bekommen).Ohne die Rentenreformen läge der Beitragssatz bei 25 Prozent, wenn man den Berechnungen des Sachverständigenrats für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung glaubt. Die Hälfte von 25 Prozent, also 12,5 Prozent wäre für die Beschäftigten günstiger, so das Argument der IMK-Wissenschaftler.