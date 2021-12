Riester-Rente: Verbraucherzentrale schlägt Verbesserungen vor

Bessere Informationen zu Versorgungsansprüchen:

Einen weiteren Reformbedarf sieht der VZBV in der unzureichenden Information über die erreichten und voraussichtlichen Versorgungsansprüche. Es mangele an einer Verknüpfbarkeit der Informationen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge. Es würde einen wesentlichen Schritt in Richtung Transparenz bedeuten, wenn die Versicherten künftig nicht mehr durch unterschiedliche Institutionen erführen, welche Leistungen sie im jeweiligen System erhielten. „Wünschenswert wäre eine zentrale Information, zumindest jedoch eine zentral abgestimmte und verknüpfbare Information über erworbene und voraussichtliche Leistungen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Altersvorsorge“, so der Verband in seinem Positionspapier.