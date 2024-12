Die Riester-Rente feiert ein Teil-Comeback: Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) nimmt das Vorsorgeprodukt nach drei Jahren wieder ins Neugeschäft auf. Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr - steigt doch der Höchstrechnungszins Anfang 2025 von 0,25 auf 1,0 Prozent. Eine Entwicklung, die das Produkt für Versicherer wieder lukrativ machen könnte.

Die DVAG prescht vor – und das ist gleich in doppelter Hinsicht spannend. Zum einen verkündet nicht die Generali als Produktgeber die Nachricht, sondern ihr Vertriebspartner aus Wiesbaden. Zum anderen betont die DVAG, sie reagiere „frühzeitig auf Marktentwicklungen“. Tatsächlich geschieht dies aber in einer Phase, in der durch das Aus der Ampel-Koalition, die Zukunft der privaten Altersvorsorge durch eine Reform für ein neues Riester-Produkt mit mit flexiblen Garantieniveaus von 80 und 100 Prozent in der Schwebe hängt.

Wie reagieren die anderen Versicherer auf den DVAG-Vorstoß? Das wollte DAS INVESTMENT mit einer exklusiven Umfrage bei den wichtigsten Lebensversicherern in Deutschland wissen. Wer führt Riester wieder ein, auf welche Produkte setzt man in der privaten Altersvorsorge und was erwartet man von einer neuen Regierung in Sachen der geplanten Reform?

Allianz erweitert Riester-Angebot deutlich

Zentrale der Allianz Lebensversicherung in Stuttgart © Imago Images / Arnulf Hettrich

Die Allianz Lebensversicherung kündigt zum Jahreswechsel 2025 eine Erweiterung ihres Riester-Angebots an. Neben dem bestehenden Vorsorgekonzept Perspektive will der Versicherer auch die Vorsorgekonzepte „KomfortDynamik“ und „InvestFlex“ wieder einführen – alle mit 100 Prozent Beitragsgarantie.

„Der Höchstrechnungszins spielt für den tatsächlichen Kundenwert zukunftsfähiger Altersvorsorge nur eine untergeordnete Rolle“, erklärt der Versicherer auf Anfrage zur geplanten Zinsanhebung. Entscheidend seien vielmehr die Gesamtverzinsung und -leistung.

Zur politischen Zukunft der Riester-Reform hält sich die Allianz bedeckt. Der Versicherer rechnet vor den anstehenden Bundestagswahlen nicht mehr mit einer Umsetzung und überlässt die weitere Ausgestaltung der neuen Bundesregierung.

Für die Zukunft der geförderten Altersvorsorge sieht der Marktführer zwei zentrale Punkte: Die Ansparphase müsse ausreichend Sicherheiten bieten, um Verluste kurz vor dem Renteneintritt zu vermeiden. In der Rentenphase sei eine lebenslange Zahlung nötig. „Das Ziel ist, Menschen nicht mit dem Ende eines Auszahlplans dem Risiko einer weiteren öffentlichen Versorgung auszusetzen“, warnt der Versicherer vor zeitlich begrenzten Auszahlplänen.

R+V bleibt bei Riester-Ausstieg und setzt auf Rürup als Alternative

Zentrale der R+V in Wiesbaden © R+V

Die R+V Versicherung lässt sich vom Comeback der Riester-Rente bei der DVAG nicht beeindrucken. „Die Riester-Rente spielt bei uns eine eher untergeordnete Rolle“, erklärt der Versicherer. Das Unternehmen hat das Produkt seit Januar 2022 aus dem Neugeschäft genommen – und will daran auch nach der Anhebung des Höchstrechnungszinses 2025 festhalten.

Die R+V empfiehlt stattdessen die Rürup-Rente als Alternative. „Hier können Versicherte steuerlich gefördert eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen“, betont der Versicherer. Das auch als Basis-Rente bekannte Produkt spreche dabei nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte an.

Bei der politischen Zukunft der geförderten Altersvorsorge blickt die R+V skeptisch nach vorn: Eine Reform in der laufenden Legislaturperiode hält man für unwahrscheinlich. Die neue Bundesregierung müsse das Thema dennoch „mit höchster Priorität“ anpacken – die demografische Entwicklung dränge und Menschen mit geringeren Einkommen brauchten besseren Schutz vor Altersarmut.

Die R+V stellt für die Zukunft der privaten Altersvorsorge klare Forderungen auf: Sie müsse kostengünstig, renditestark und leicht verständlich daherkommen. Lebenslange Auszahlungen sollten im Mittelpunkt stehen. Der Versicherer spricht sich gegen ein staatliches Angebot aus, da es „weder politische Eingriffe noch das sogenannte Samariterdilemma verhindert“. Die R+V fordert stattdessen flexible Garantien für mehr Renditechancen sowie eine gezielte steuerliche Förderung einkommensschwacher Gruppen – ohne Anrechnung auf die Grundsicherung.

Debeka führt Riester-Rente 2025 wieder ein

Hauptverwaltung der Debeka in Koblenz © Debeka

Die Debeka kehrt zum 1. Januar 2025 in das Riester-Geschäft zurück. Der Versicherer will dann einen fondsbasierten Riester-Rententarif mit Anlage der Überschüsse in einen internen Fonds anbieten. „Leider mussten wir während der Niedrigzinsphase das Riester-Produkt für das Neugeschäft schließen, da die 100-prozentige Beitragserhaltungsgarantie bei einem Rechnungszins von 0,25 Prozent kalkulatorisch nicht mehr darstellbar war“, erklärt der Versicherer.

Eine Reform der privaten Altersvorsorge hält die Debeka vor der kommenden Bundestagswahl für unwahrscheinlich. Den bisherigen Referentenentwurf sieht der Versicherer dennoch als gute Basis für künftige Anpassungen. Besonders die geplante Lockerung der 100-prozentigen Beitragsgarantie findet Zustimmung.

Kritisch bewertet auch die Debeka dagegen den möglichen Wegfall der lebenslangen Verrentung: „Nur eine lebenslange Rente bietet die notwendige Planungssicherheit im Ruhestand und sichert das Langlebigkeitsrisiko der immer älter werdenden Altersvorsorgesparer optimal ab.“

Die Koblenzer mahnen zudem, bei einer Reform die ursprüngliche Zielgruppe nicht zu vergessen: Familien mit Kindern und Geringverdiener dürften bei einer Neugestaltung der staatlichen Zulagenförderung nicht ins Hintertreffen geraten.

Zurich sieht Riester als Auslaufmodell – auch nach Zinserhöhung

Das Gebäude von Zurich Insurance in Köln: © Imago Images / Guido Schiefer

Die Zurich Versicherung sieht keine Zukunft für die Riester-Rente – und das auch über die geplante Zinserhöhung 2025 hinaus. „Die Nachfrage ist faktisch nicht vorhanden“, stellt der Versicherer fest. Die hohe Beitragsgarantie wirke sich mindernd auf die Rendite und auf die Ablaufleistung aus.

„Der Reformbedarf bei der geförderten privaten Altersvorsorge ist unbestritten“, erklärt die Zurich und verweist auf die Reformpläne der Ampel-Koalition. Der Versicherer begrüßt dabei besonders die im Referentenentwurf vorgesehene Möglichkeit verringerter Garantien.

Nach dem Ende der Ampel-Koalition bleibt für die Kölner die Zukunft der Reform ungewiss. Doch selbst die geplante Anhebung des Rechnungszinses auf 1 Prozent ab Januar 2025 wird nach Einschätzung des Versicherers keine wesentliche Änderung bringen: „Die Riester-Rente bleibt unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen ein Auslauf-Modell.“

Der Versicherer setzt nach eigener Aussage stattdessen auf die Basis-Rente und betriebliche Direktversicherung als Alternativen, da diese höhere Renditechancen böten.

Alte Leipziger hält an Riester fest – ohne vertrieblichen Neustart

Gebäude der Alte Leipziger: Der Versicherer aus Oberursel ist der Makler-Liebling unter den BU-Anbietern. © Alte Leipziger

Die Alte Leipziger Lebensversicherung behält die Riester-Rente im Programm, plant aber keine Anpassungen für 2025. „Wir bieten die Riester-Rente weiterhin im Produktportfolio an, forcieren den Vertrieb allerdings nicht“, erklärt Jens Oliver Martin, Zentralbereichsleiter Produktmanagement.

Eine Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge vor den Neuwahlen hält der Versicherer für unwahrscheinlich. Für künftige Reformvorschläge sieht die Alte Leipziger zwei kritische Punkte: „Wir halten es nicht für zielführend, dass einzelne Aktien im Vorsorgedepot bespart werden können“, so Martin. Dies berge zu hohe Schwankungsrisiken.

Auch beim Thema Verrentung bezieht der Versicherer klar Position: „Eine staatlich geförderte Altersvorsorge sollte eine echte Ergänzung zur gesetzlichen Rente darstellen, die lebenslang bezogen wird“, betont Martin. Der aktuelle Reformvorschlag sieht dagegen Auszahlpläne bis zum Alter von 85 Jahren vor. „Gerade aufgrund der erhöhten Pflegebedürftigkeit ab einem Alter von 85 Jahren kommen auf viele Menschen extrem hohe Ausgaben zu. Wenn dann der Auszahlplan endet, wird es schwierig“, so der Zentralbereichsleiter Produktmanagement der Alte Leipziger.

Der Versicherer rechnet auch mit dem höheren Rechnungszins ab 2025 nur mit geringen Renditechancen bei Riester-Produkten – die derzeit noch vorgeschriebene 100-prozentige Beitragsgarantie bleibe das Haupthindernis.

Versicherungskammer kehrt zur Riester-Rente zurück

Gebäude der VKB in München © Versicherungskammer Bayern

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) bringt ihre Riester-Rente „FlexVario“ zum Jahreswechsel 2025 zurück ins Programm. „Wir hielten einen endfälligen Bruttobeitragserhalt bei einem reduzierten Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent für unsere Kundinnen und Kunden in Bezug auf die Rentabilität in den letzten Jahren nicht empfehlenswert“, begründet der Versicherer die zwischenzeitliche Aussetzung des Produkts.

Eine Reform der Riester-Rente in der aktuellen Legislaturperiode hält die VKB für unwahrscheinlich. Dennoch begrüßt der Versicherer zentrale Punkte des Reformvorschlags: Die flexibleren Garantieniveaus könnten höhere Renditen ermöglichen.

Kritisch sehen die Münchener jedoch mehrere Aspekte des Entwurfs. „Die Abkehr von einer verpflichtenden lebenslangen Rente hin zur Möglichkeit eines Auszahlungsplans bis mindestens zum 85. Lebensjahr kann Altersarmut durch unzureichende Absicherung des Langlebigkeitsrisikos begünstigen“, warnt der Versicherer. Zudem bleibe die geplante Förderung für Familien mit Kindern hinter dem bisherigen Niveau zurück.

Der Versicherer kritisiert auch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch neue Wechseloptionen und Produktvarianten. Eine Übertragung der neuen Regelungen auf die betriebliche Altersvorsorge solle vermieden werden – hier seien noch zu viele arbeitsrechtliche Fragen offen.

Nürnberger erteilt Riester-Comeback klare Absage

Zentrale der Nürnberger Versicherung © Imago Images / Zentrale der Nürnberger Versicherung

Die Nürnberger Versicherung bezieht eine klare Position zur Riester-Rente: Der Versicherer plant auch nach der Erhöhung des Höchstrechnungszinses 2025 keine Rückkehr in das Geschäft mit dem staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukt.

Zu den weiteren Fragen rund um die Reform der privaten Altersvorsorge und mögliche Alternativen wollte sich das Unternehmen gegenüber unserer Redaktion nicht äußern.

Axa will pAV-Reform abwarten

Axa-Hauptverwaltung in Köln, @ AXA

Die Axa Versicherung plant keine Rückkehr ins Riester-Geschäft zum Jahreswechsel 2025. „Wir werden vorerst die Riester-Rente nicht wieder in unser Produktportfolio aufnehmen“, erklärt der Versicherer. Nach dem Ende der Ampelkoalition rechnet die Axa mit weiteren inhaltlichen Überarbeitungen der Reform.

Grundsätzlich unterstützt der Versicherer die Richtung des bisherigen Reformvorschlags. Die starre Bruttobeitragsgarantie und hohe Komplexität hätten die geförderte private Altersvorsorge zunehmend unattraktiv gemacht. Die Axa betont jedoch: „Es ist essentiell, dass Leibrenten grundlegender Bestandteil der privaten geförderten Altersvorsorge bleiben.“

Der Versicherer erwartet, dass die neue Regierung das Thema wieder aufgreift – allerdings mit einem überarbeiteten Entwurf. Die Axa schließt sich dabei der Position des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV) an, der eine „kluge Kombination aus Umlagesystem und Kapitaldeckung sowie eine Vernetzung staatlicher und privater Systeme“ fordert.