Altersvorsorge in Deutschland Rürup-Neugeschäft wächst um 39,7 Prozent

„Die Lebensversicherung hat sich im zweiten Corona-Jahr stabil entwickelt“, bilanziert Wolfgang Weiler. Der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat jetzt die Geschäftszahlen der Branche für die vergangenen zwölf Monate vorgestellt. Das sogenannte Annual Premium Equivalent der Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds stieg demnach um 2,6 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. in diese Kennzahl gehen die auf ein Jahr berechneten Beitragseinnahmen aus dem Neugeschäft ein.

Die Zahl neu abgeschlossener Verträge ging demgegenüber im Vergleich zu 2020 um 1,1 Prozent auf 4,7 Millionen zurück, so Weiler weiter. Erfreulich habe sich aber das Neugeschäft mit Riester-Verträgen entwickelt. Mit einem Plus um 12 Prozent auf etwa 310.500 Policen sei hier die höchste Zahl an Riester-Neuabschlüssen seit dem Jahr 2016 zu verzeichnen. Angesichts der auslaufenden Verträge von Neurentnern blieb der Bestand damit nahezu stabil bei rund 10,4 Millionen Versicherungen, die der deutsche Staat mit Zulagen und per Sonderausgabenabzug bei der Steuer fördert.

Mehr Riester- und Rürup-Renten vermittelt

Wolfgang Weiler, GDV

In Zeiten anhaltender Niedrig- oder gar Negativzinsen hat die mit einer vollen Beitragsgarantie ausgestalteten Riester-Rente nach Meinung vieler Beobachter zwar ausgedient. Überlegenswert erscheine sie in ihrer jetzigen Form demnach nur noch für Eltern und Geringverdiener. Doch viele Kunden hätten sich wohl „angesichts der laufenden politischen Debatte um Reformen der privaten Altersvorsorge noch einen Vertrag gesichert“, vermutet GDV-Präsident Weiler. Der Bestand aller Riester-Versicherungen sank um lediglich 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Die Bundesregierung sollte die Voraussetzung dafür schaffen, dass es auch künftig noch eine geförderte private Altersvorsorge gibt. Darauf sind viele Menschen angewiesen, die von einer rein steuerlichen Förderung nicht so stark profitieren können“, fordert Weiler. Damit verweist er auf die vor allem für Selbständige und Gutverdiener lohnenswerte Rürup-Rente: Die Zahl der neu vermittelten Basisrenten stieg im vorigen Jahr um 39,7 Prozent auf knapp 118.900 Verträge. Der Gesamtbestand stieg dadurch um 4,0 Prozent auf 2,5 Millionen Rürup-Verträge.

Die gesamten Beitragseinnahmen aller Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds hierzulande beliefen sich 2021 auf knapp 101,8 Milliarden Euro. Das sind 1,4 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020. Zurückzuführen sei dieses Minus laut Weiler auf ein schwächeres Geschäft gegen Einmalbeitrag. Es sank um 4,7 Prozent auf 36,5 Milliarden Euro. Zugleich wuchsen die laufenden Beitragseinnahmen um 0,6 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro. Bei den Beitragseinnahmen für die betriebliche Altersversorgung registriert der GDV ein Plus von 1,8 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro.