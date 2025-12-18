Das Bundeskabinett hat das Altersvorsorgereformgesetz beschlossen. Verbände und Branchenakteure kritisieren vor allem mehrere Punkte der Riester-Reform.

Das Bundeskabinett hat am 17. Dezember die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz) sowie Eckpunkte für die Einführung einer Frühstart-Rente beschlossen. Die Riester-Rente wird damit durch neue Produkte ersetzt. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen.

Neue Produktkategorie ohne Garantievorgaben

Kernstück der Reform ist die Einführung eines Altersvorsorgedepots ohne Garantievorgaben als neue Produktkategorie. Daneben bleiben Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent der gezahlten Beiträge für Sparer mit höherem Sicherheitsbedürfnis bestehen.

Die bisherige starre Grundzulage von 175 Euro wird durch eine beitragsproportionale Zulage ersetzt: Für jeden eingezahlten Euro bis 1.200 Euro gibt es künftig 30 Cent staatlichen Zuschuss. Für weitere bis zu 600 Euro sind es 20 Cent pro Euro. Die maximale Grundzulage beträgt damit 480 Euro pro Jahr. Der maximal geförderte Eigenbeitrag liegt bei 1.800 Euro jährlich. Ab 2029 soll die Förderquote für Eigenbeiträge bis 1.200 Euro auf 35 Cent pro Euro erhöht werden.

Standardprodukt mit begrenzten Kosten

Versicherer müssen künftig ein eigenes Standardprodukt oder das eines kooperierenden Unternehmens anbieten. Dieses Standardprodukt ist ein Altersvorsorgedepot mit Standardeinstellungen und begrenzten Kosten. Abschluss- und Vertriebskosten werden auf die gesamte Vertragslaufzeit verteilt.

In der Auszahlungsphase werden neben der lebenslangen Leibrente auch langlaufende Auszahlungspläne mit einer Laufzeit mindestens bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres ohne Restkapitalverrentung zugelassen.

Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche

Die beschlossenen Eckpunkte zur Frühstart-Rente sehen ein individuelles Altersvorsorgedepot für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren vor. Der staatliche Zuschuss beträgt zehn Euro pro Monat. Die individuellen Depots werden an die neuen Angebote der privaten Altersvorsorge anknüpfen.

Für anspruchsberechtigte Kinder, deren Eltern kein Altersvorsorgedepot eröffnen, wird es eine kollektive Anlagelösung geben. Bei nachträglicher Depoteröffnung können die Mittel auf den persönlichen Vertrag übertragen werden.

Bestehende Riester-Verträge bleiben erhalten

Bestehende Riester-Verträge laufen weiter und können auch nach der Reform weiter bespart werden. Ab dem 1. Januar 2027 können jedoch keine neuen Verträge nach altem Riester-Modell mehr abgeschlossen werden. Ein freiwilliger Wechsel in das neue Altersvorsorgedepot ist möglich.

Die neuen Produkte sollen zum 1. Januar 2027 starten. Auszahlungen der Frühstart-Rente für den Geburtsjahrgang 2020 erfolgen rückwirkend zum 1. Januar 2026. Ab 2029 sollen weitere Jahrgänge miteinbezogen werden.

Zur Reform der privaten Altersvorsorge haben sich mehrere Marktteilnehmer geäußert. Während eine Fondsgesellschaft die Reform als Durchbruch wertet, kritisieren Verbände einige Punkte scharf.

Fidelity: „Echter Durchbruch nach Jahren des Stillstands“

Fidelity International bezeichnet die Reform als entscheidenden Schritt. Mit dem Wegfall von Garantie- und Verrentungspflicht schaffe die Bundesregierung die Basis für flexible Spar- und Auszahlmodelle mit höheren Renditechancen als bei bisherigen Riester-Produkten, erklärt Christof Quiring, Leiter betriebliche Vorsorgelösungen bei Fidelity International.

Das neue Altersvorsorgedepot nutze die Chancen des Kapitalmarkts und mache sie für breite Bevölkerungsschichten zugänglich. Fidelity verweist auf erfolgreiche Modelle in Großbritannien und Schweden: In Großbritannien ermöglichen Individual Savings Accounts (ISAs) steuerfreie Einzahlungen von bis zu 20.000 Pfund pro Jahr. In Schweden nutzen 41 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren das ISK-Konto für die steuerbegünstigte private Altersvorsorge. Die Vermögenswerte auf schwedischen Vorsorgekonten betragen knapp ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts.

Zur Frühstart-Rente erklärt Quiring, die junge Generation sei offen für Kapitalmarktsparen. Für die optimale Nutzung der Kapitalmärkte sei eine Stärkung der finanziellen Bildung unerlässlich.

GDV: Mehr Rendite, aber starre Garantiestufen problematisch

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) begrüßt die stärkere Kapitalmarktorientierung. „Die Politik setzt bei der Altersvorsorge stärker auf kapitalgedeckte Elemente – das ist richtig. Viele Länder sind diesen Weg bereits vor über 20 Jahren gegangen“, erklärt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. Das Altersvorsorgereformgesetz sei der zentrale Baustein, weil es mehr Flexibilität und bessere Renditechancen eröffne.

Positiv bewertet der GDV die Wahlmöglichkeit zwischen drei Garantiestufen (100, 80 oder 0 Prozent) sowie das verpflichtende Standardprodukt. Auch in der Rentenphase sollen Produkte mit abgesenkten Garantien möglich sein, ergänzt um eine garantierte Sockelrente.

Kritisch sieht der GDV jedoch die starre Begrenzung auf drei Garantiestufen. Diese sollte durch einen flexiblen „Schieberegler“ ersetzt werden, mit dem Kunden ihre individuelle Garantie zwischen 0 und 100 Prozent einstellen können. Problematisch sei zudem, dass beim Anbieterwechsel erneut Abschlusskosten auf bereits angespartes Kapital erhoben werden können. Ein Wechsel dürfe nicht zu doppelten Abschlusskosten führen.

Damit das Standardprodukt im digitalen Direktvertrieb funktioniere, fordert der GDV, die für Versicherer gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflicht zu streichen.

Votum: Kostendeckel gefährdet Beratung

Den letzten Punkt sieht der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa anders. Studien zeigten seit Jahren: Die meisten Menschen kennen ihre Rentenlücke, handeln aber nicht. Um diese Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen, brauche es Beratung, die Orientierung schaffe, heißt es vom Verband.

Die geplante Streckung der Abschlusskosten über die gesamte Vertragslaufzeit gefährde die Verbreitung der privaten Altersvorsorge, warnt Votum. „Die vorgesehene Vergütungslogik ist systemfremd. Kein anderer beratender Beruf erhält eine über 30 oder 40 Jahre gestreckte Vergütung für eine Leistung, die nahezu vollständig zu Beginn erbracht wird“, erklärt Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbands. Schon die zehnjährige Streckung der Riester-Abschlusskosten habe die Verbreitung spürbar behindert.

Klein schlägt eine differenzierte Lösung vor: Für das beratungsfreie Online-Standardprodukt könne eine vollständige Verteilung der Abschlusskosten sachgerecht sein. Für alle anderen Produkte müsse die bestehende Regelung mit einer Vergütung über fünf Jahre erhalten bleiben.

Selbständige bleiben außen vor

Darüber hinaus moniert Votum, dass anders als im früheren Lindner-Entwurf die Einbeziehung selbständiger Erwerbstätiger nicht vorgesehen ist. Dabei zähle gerade die Gruppe der Solo-Selbstständigen zu den strukturell am stärksten unterversorgten in der Altersvorsorge, erklärt der Verband. Volatile Erwerbsbiografien mit wechselnden Einkommensphasen, projektbezogener Tätigkeit oder Erwerbsunterbrechungen erschwerten den Aufbau einer tragfähigen Vorsorge.

Die beitragsproportionale Förderlogik führe zudem dazu, dass Haushalte mit niedrigen Sparbeträgen künftig deutlich geringer bezuschusst werden. Besonders betroffen seien Haushalte mit mehreren Kindern und geringem oder keinem Erwerbseinkommen. Votum schlägt die Beibehaltung einer festen Kinderzulage von 300 Euro sowie eine moderate beitragsabhängige Zusatzförderung von bis zu 120 Euro pro Kind vor.

Auch weitere Verbände sehen Kostendeckel kritisch

Bereits zum Referentenentwurf Anfang Dezember hatten sich mehrere Vermittlerverbände kritisch über die Verteilung von Abschlusskosten geäußert. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hatte den Kostendeckel von 1,5 Prozent Effektivkosten für das Standardprodukt als problematisch bezeichnet. „Gute Beratung ist kein Kostenfaktor, sondern ein Schutzfaktor“, erklärte Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, gegenüber DAS INVESTMENT. Der Kostendeckel wirke faktisch als Vergütungsdeckel, der unabhängige Vermittler besonders treffe.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hatte zudem die Präferenz für kapitalmarktorientierte ETFs kritisiert. Es sei nicht richtig, „dass der Gesetzgeber kapitalmarktorientierte ETFs präferiert, wo doch gerade die Versicherungswirtschaft das Langlebigkeitsrisiko absichert", erklärte BVK-Präsident Michael H. Heinz zum damaligen Referentenentwurf.

Auch die neuen Auszahlungspläne sind dem Vermittlerverband ein Dorn im Auge. Dass bei einem Ende der Auszahlungen bereits mit 85 Jahren ein wachsender Teil der Bevölkerung im sehr hohen Alter ohne Einkommen aus der geförderten Altersvorsorge verbleibe, sei wenig zielführend, hieß es nach der Veröffentlichung des Entwurfs.

Sauren-Vorstand Beys: Kostendeckel sendet falsches Signal

Andreas Beys, Finanzvorstand des Dachfondshauses Sauren und Mitglied im Steuerausschuss des BVI, übt in einer ausführlichen Analyse ebenfalls Kritik am geplanten Kostendeckel von 1,5 Prozent Effektivkosten für das Standardprodukt.

Ein pauschaler Kostendeckel könnte bei Anlegern den Eindruck verfestigen, dass niedrige Kosten über den Anlageerfolg entscheiden, erklärt Beys. Diese verkürzte Sichtweise blende aus, dass langfristige Renditen nicht isoliert von der dahinterstehenden Leistung betrachtet werden sollten. Entscheidend sei nicht die absolute Höhe der Kosten, sondern das Verhältnis von Kosten zu Leistung. Mehrwerte ließen sich durch aktives Fondsmanagement, professionelle Portfoliokonstruktion oder Risikomanagement generieren.

Beys bemängelt zudem, dass im Regierungsentwurf nur in deutsche OGAW-Fonds investiert werden dürfe. Diese Beschränkung sei nicht erforderlich und beschneide Angebotsdiversifikation sowie Wettbewerb. Eine EU-weite Öffnung wäre konsequent.

Problematisch sei auch die Regelung zu Risikoklassenwechseln: Fonds, die von Risikoklasse 5 in Risikoklasse 6 umdeklariert werden müssen, seien als gefördertes Altersvorsorgeprodukt sofort auszutauschen. In Krisenzeiten würde dies zu prozyklischen und renditeschädlichen Verkäufen führen. Ein Reaktionszeitraum von mehreren Monaten wäre verbraucher- und marktfreundlicher.

Trotz der Kritikpunkte bewertet Beys die Reform insgesamt positiv: Mit der Einführung garantiefreier Altersvorsorgeprodukte vollziehe sich ein zentraler Strukturbruch. Die Flexibilität für Anbieter und Anleger sowie die Effizienz im Verhältnis von Kosten und Renditechancen erhöhten sich deutlich.