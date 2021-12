Riester-Report Netfonds präsentiert Beratungs-Tool zur „DWS-RiesterRente“

Über sämtliche Details ihres Riester-Vertrags bei der DWS können Netfonds-Vertriebspartner ihre Kunden jetzt mit einem neuen Beratungs-Tool zur privaten Altersvorsorge informieren: Der „DWS-Riester-Report“ ist Teil von „Adworks“, der Software-Komplettlösung des Hamburger Maklerpools für freie Berater.

„Mit einem Knopfdruck können Makler damit schnell und prägnant zu einzelnen oder allen Kunden einen detaillierten DWS-Riester-Report erstellen und zukommen lassen“, erklärt Guido Steffens, Abteilungsleiter fondsgebundene Altersvorsorge bei Netfonds.

Riester-Verträge ohne Zulagen

Das betrifft unter anderem den Stand der staatlichen Förderung: Neben den Grundzulagen, Kinderzulagen und dem Berufseinsteigerbonus besteht auch die Möglichkeit in der steuerlichen Absetzbarkeit der eingezahlten Beiträge, bis zum geförderten Maximalbetrag von 4.200 Euro jährlich bei gemeinsam veranlagten Ehepaaren.

Mittels „Abfragelisten“ ermöglicht das Tool eine Kundensegmentierung, wodurch Zielgruppen individuell angesprochen werden können. So filtert das System zum Beispiel über einen Zulagen-Check jene Verträge heraus, bei denen noch keine staatliche Förderung feststellbar ist.

Überblick über zentrale Details

Außerdem gibt der Report Überblick über weitere zentrale Details wie etwa der Höhe der Einzahlungen, der Allokation und Entwicklung der Anlagen, dem Endalter, der Bewertungssumme oder der aktuellen Beitragsgarantie.

Dadurch hätten die Netfonds-Partner „die Möglichkeit, ihre Riester-Kunden eingehend wie dauerhaft zu unterstützen und diesen Service zudem für den Kunden messbar zu machen, so Steffens weiter. „Folglich ermöglicht das neue Tool eine – ganz im Sinne künftiger Mifid II-Anforderungen – wirkungsvolle Verbesserung der Servicequalität.“

Informationen auf der DKM

Der neue Riester-Report in Adworks, der den zukünftigen Bezug von Bestandsprovisionen sicherstellen soll, will Netfonds Maklern 25. bis 27. Oktober auch an seinem Stand D09 in Halle 4 auf der Dortmunder Messe DKM vorstellen.