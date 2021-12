Riester-Studie: Eine Milliarde Euro verschenkt

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Weitere 313 Millionen Euro an Zulagen wurden nicht ausgezahlt, weil die Sparer den Mindestbeitrag nicht eingezahlt hatten. Dieser lag für das Jahr 2007 bei 3 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahres, maximal 1.575 Euro.Besonders nachlässig gingen Männer mit ihren Zulageanträgen um. Knapp 28 Prozent von ihnen hatten keine Riester-Förderung für das Jahr 2007 beantragt. Bei den Frauen waren es 24 Prozent. Auch die Jüngeren versäumten es häufiger, einen Antrag zu stellen und schöpften die maximale Förderung auch seltener aus. Geringverdiener hingegen erreichten häufiger die maximale Förderquote als Menschen mit einem höheren Einkommen.Die Riester-Zulagen können noch zwei Jahre nach Ende des jeweiligen Beitragsjahres beantragt werden. Wer kein Geld verschenken will, sollte also bis zum Jahresende seinen Antrag für das Jahr 2008 eingereicht haben.„Riester-Sparer sollten die Möglichkeit des Dauerzulagenantrages nutzen“, rät Bernd Raffelhüschen, Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge. Darüber hinaus sollten sie die Sparraten regelmäßig mit dem Einkommen abgleichen und entsprechend anpassen. Denn wenn sich das Einkommen aufgrund von Gehaltserhöhungen oder Sonderzahlungen ändert, müssen auch die Sparraten angepasst werden. Der aktuelle Mindesteigenbeitrag liegt seit 2008 bei 4 Prozent des Bruttoeinkommens.