Riester und Rürup Debeka Lebensversicherung ist Testsieger

Die Marktforscher von DISQ haben dafür 15 Versicherungsunternehmen im Hinblick auf Servicequalität und Leistungen getestet. In der Teilkategorie Serviceanalyse belegt der Debeka Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit den ersten Platz. Die Ergebnisse im Bereich der Servicequalität resultieren aus persönlichen Beratungen vor Ort sowie Telefon- und E-Mail-Tests.In der Leistungsanalyse konnte das Koblenzer Unternehmen bei der Riester-Rente den ersten Platz und bei der Rürup-Rente den zweiten Platz erreichen. Die Leistungsanalyse erfolgte durch die Ratingagentur Franke und Bornberg. Im Gesamtergebnis belegte die Debeka damit in beiden Kategorien den Spitzenplatz.„Aktuelle Studien - wie beispielsweise die der Prognos AG - zeigen, wie sehr die deutsche Bevölkerung von einer Altersarmut bedroht sein wird. Daher ist es umso wichtiger, für die Rentenzeit vorzusorgen. Staatlich geförderte Produkte unterstützen diesen Prozess deutlich.Sie bieten eine lebenslange Rente und auch trotz der aktuell niedrigeren Zinsen eine überdurchschnittlich gute Rendite“, sagt Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender der Debeka. „Wer in jungen Jahren vorsorgt, kann gelassener auf seine Rentenzeit blicken. Wer nicht spart, hat bereits heute verloren.“Das DISQ schreibt zur Rürup-Rente der Debeka: „Debeka positionierte sich auf dem ersten Rang (Qualitätsurteil: „gut“). Im Service ebenso wie bei der Leistungsanalyse erzielte der Versicherer das beste Ergebnis. Debeka bot die höchste garantierte Rente.Auch unter Berücksichtigung der prognostizierten Überschüsse war das Rentenprodukt sehr attraktiv: Bei Rentenbeginn gab es im Vergleich zum schlechtesten Angebot eine um 27,9 Prozent höhere Zahlung pro Monat. Das gute Gesamtergebnis wurde durch eine überzeugende Leistung im Service komplettiert: Kompetente Mitarbeiter in den Filialen sorgten für eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Positiv zudem: die freundlichen Antworten per E-Mail.“