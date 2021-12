Riester- und Rürup-Rente: Allianz und Debeka sind Testsieger

Danach können die niedrigsten Rentenzahlungen gegenüber einem Spitzenprodukt bis zu 30 Prozent geringer ausfallen, Überschüsse mit eingerechnet. Das Deutsche Institut für Service-Qualität prüfte im Auftrag des Nachrichtensenders „n-tv“ Produkte und Service der 15 größten Versicherer mit Vermittlernetz.Besonders bei Renten mit Überschüssen wurden Unterschiede deutlich. Bei der Rürup-Rente lag die höchste Auszahlung für den Beispielsfall eines 42-jährigen Mannes, der monatlich 100 Euro anspart, bei 201,83 Euro. Die niedrigste Rürup-Rente erreichte nur einen Wert von 154,70 Euro im Monat.„Wer nicht vergleicht, läuft Gefahr, im Alter bis zu 23 Prozent weniger zur Verfügung zu haben", sagt Markus Hamer, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts. Aber auch die garantierten Renten variierten. Beim klassischen Riester-Produkt fiel die Rente des besten Produkts gegenüber dem schlechtesten rund 24 Prozent höher aus.Die Garantierente des Rürup-Produkts wies dagegen geringere Unterschiede auf. Insgesamt überzeugten sowohl die Leistungen der Riester- wie auch der Rürup-Produkte. In vielen Fällen erzielten die Versicherer sehr gute oder sogar hervorragende Produktratings.Die Servicequalität der Branche fiel dagegen wie im Vorjahr nur befriedigend aus. Größtes Manko war die E-Mail-Beantwortung mit deutlich zu langen Bearbeitungszeiten von durchschnittlich rund zweieinhalb Tagen. Außerdem gingen über zwei Drittel der Antworten nicht individuell genug auf die Anliegen ein.Auch die telefonische Beratung sowie die Qualität der Internetauftritte ließen zu wünschen übrig. Pluspunkte sammelten die meisten Versicherer dagegen mit der Beratung vor Ort. Hier wurden die Fragen der Kunden zumeist vollständig geklärt. Wie schon 2011 war allerdings oft die Analyse der Kundenbedürfnisse nicht ausreichend. Hamer: „Vor allem die finanzielle Situation ließen die Berater oft außen vor. Eine ganzheitliche Beratung ist so nicht möglich.“Testsieger bei der klassischen Riester-Rente wurde die Allianz. Der Versicherer bot die höchste garantierte Rente mit Zulagen und erreichte ein hervorragendes Produktrating. Im Service leisteten die Mitarbeiter eine gute Beratung. Den Test-Sieg bei der klassischen Rürup-Rente erzielte die Debeka mit einem ausgewogenen Verhältnis von Service- und Produktbewertung.In der reinen Serviceanalyse setzte sich die Aachen-Münchener an die Spitze und überzeugte vor allem bei den persönlichen Beratungsgesprächen.