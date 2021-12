Riestermann und die Brandstifter

DER FONDS

Eine durchaus verständliche Sicht der Dinge. Aber auch brandgefährlich. Denn sie zeigt: Es geht beim Thema private Altersvorsorge nicht nur darum, die Aktien-Skeptiker zu überzeugen. Sondern auch darum, Gedankenketten dieser Art zu unterbrechen. Und da haben in der Vergangenheit weder Politiker noch Produktanbieter immer die richtige Antwort gegeben.

Es sei fraglich, ob die vom "Handelsblatt" beklagte "Massenflucht aus der Altersvorsorge" wirklich irrational sei, meldete sich nur wenige Tage nach dieser Schlagzeile eine Leserin zu Wort. Weil ihr Riester-Vertragspartner ihr Aktien-Depot ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in Anleihen umgeschichtet hat, bezweifelt besagte Leserin mittlerweile, dass bei dieser Art des Vorsorgesparens überhaupt etwas Nennenswertes herumkommt.Und selbst wenn: Da die gesetzliche Rente später für niemanden zum Leben reiche, müsse der Staat ohnehin etwas zuschießen. Das Argument, das er dazu finanziell gar nicht in der Lage sei, zähle nicht – schließlich könne man nicht Millionen Rentner auf der Straße sitzen lassen. Too big to fail eben, und der Dumme sei der Vorsorgesparer, dessen Geld dann umverteilt werde.