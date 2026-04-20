Regulierung der Geldanlage: Zuletzt war die Reform der privaten Altersvorsorge das zentrale Thema. Doch auch bei der RIS tut sich viel, wie Jasmine Bergmann vom BVI erläutert.

Als die EU-Kommission im Mai 2023 ihre Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy, RIS) vorlegte, war zunächst ein mögliches Provisionsverbot das beherrschende Thema – und der Widerstand aus der Finanzvertriebsbranche groß. Das Thema Provisionsverbot wurde zwar bald wieder fallengelassen, die Debatte um das Projekt Kleinanlegerstrategie zog sich allerdings zäh dahin.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Verhandlungen einigten sich EU-Parlament, Rat und Kommission im vergangenen Dezember schließlich auf eine gemeinsame Fassung.

Anfang dieses Jahres ging die RIS dann in die technischen Trilogverhandlungen. Dabei ging es zentral um ein anderes Thema: „Value for Money“ – ein Verfahren, das Produktherstellern vorschreibt, ihre Fonds mit vergleichbaren Produkten zu messen und das zu dokumentieren. Was das konkret bedeutet, welche Punkte in der RIS noch offen ist und wie der Fondsverband BVI zu dem Projekt steht, haben wir BVI-Vertriebsexpertin Jasmine Bergmann gefragt.

DAS INVESTMENT: Frau Bergmann, die Retail Investment Strategy (RIS) beschäftigt die Branche nun schon seit fast drei Jahren. Wo stehen wir gerade?

Jasmine Bergmann: Am 17. und 18. Dezember vergangenen Jahres gab es ein vorläufiges politisches Agreement, danach liefen seit Jahresbeginn die technischen Trilogverhandlungen. Sie gelten seit Ende März als abgeschlossen. Der Unmut über den Verlauf und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist aber greifbar. Im Anschluss an die Verhandlungen hat sich eine Initiative von Mitgliedstaaten formiert, darunter Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die Länder fordern weitere, punktuelle Vereinfachungen der RIS-Vorschläge. Der weitere Zeitplan ist bislang offen und hängt davon ab, ob und welche der Forderungen der Mitgliedstaaten jetzt noch umgesetzt werden. Danach müssen Rat und EU-Parlament noch formal über die RIS-Texte abstimmen.

Die Verhandlungen dauerten sehr lange. Was machte die Gespräche so schwierig?

Bergmann: Manche Punkte entpuppen sich bei der Übersetzung ins Juristische als komplexer und praxisferner als politisch abgestimmt – was letztlich die Kosten erhöht, den Wettbewerb verzerrt und dem Anleger keinen Vorteil bringt.

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich mehrfach für Bürokratieabbau ausgesprochen. Könnte die Kommission das Vorhaben RIS möglicherweise noch ganz zurückziehen?

Bergmann: Ja, aber je länger der Prozess läuft, desto unwahrscheinlicher wird das. Unser Hauptgeschäftsführer Thomas Richter hat es so formuliert: Hat der Zug erst einmal den Bahnhof verlassen, will niemand die Notbremse ziehen – auch wenn er in die falsche Richtung fährt. Aber wir fordern das weiterhin. Eine Rücknahme wäre besser als ein Ergebnis, das am Ende jeden unzufrieden macht: die Aufsicht, die Branche, auch die Verbraucherschützer.

Das ursprüngliche Provisionsverbot im Fondsvertrieb ist vom Tisch. Stattdessen ist die Diskussion um „Value for Money“ in den Mittelpunkt gerückt. Was steckt dahinter?

Bergmann: Das Verfahren „Value for Money“ ist zweistufig: Der Produkthersteller muss seinen Fonds mit vergleichbaren Produkten messen – Kosten, Performance, Nutzen – und den Prozess dokumentieren. Stellt er erhebliche Abweichungen fest, muss er diese entweder rechtfertigen oder gegensteuern und das in einem Bericht festhalten, der mindestens fünf Jahre aufzubewahren ist. In einem zweiten Schritt kann die nationale Aufsicht – in Deutschland die Bafin – diesen Bericht anfordern und Maßnahmen ergreifen. Auch die Esma kann eingreifen, wenn sie feststellt, dass das Verfahren in den Mitgliedstaaten unterschiedlich gehandhabt wird.

Klingt aufwendig, aber scheint zumindest klar geregelt.

Bergmann: Leider nicht. Die entscheidenden Details – zum Beispiel wie die Peer Groups für vergleichbare Produkte gebildet werden, ab wann eine Abweichung groß genug ist, um handeln zu müssen – sollen erst in nachgelagerten Level-2-Akten geregelt werden. Das bedeutet: EU-Kommission oder Esma legen das erst später fest, ohne das volle Mitspracherecht von EU-Parlament und Rat. Wir sprechen also über ein Verfahren, dessen Auswirkungen auf den Vertrieb wir noch gar nicht voraussehen können. Eine Blackbox.

Welches konkrete Risiko sehen Sie dabei?

Bergmann: Dass man am Ende Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn etwa die Peer-Group-Bildung zu grob ist, landen sehr unterschiedliche Produkte in derselben Gruppe. Das führt zu einem One-size-fits-all-Ergebnis – und das wäre für die Vielfalt am Markt schädlich.

Bezeichnend ist auch, wie es sich in Großbritannien entwickelt hat: Die britische Aufsicht FCA hat ihr eigenes Assessment-of-Value-Verfahren für Fonds inzwischen vereinfacht – es war zu komplex geworden. Vor diesem Hintergrund ist es umso schwieriger zu verstehen, warum die EU sich jetzt an diesem Konzept festbeißt.

Ein Teil der RIS ist auch der sogenannte Zuwendungstest. Was hat es damit auf sich?

Bergmann: Der Test soll regeln, wann Provisionen im Vertrieb zulässig sind. Ursprünglich wollte man die unterschiedlichen Standards für den Wertpapier- und den Versicherungsvertrieb nach den Richtlinien Mifid II und IDD angleichen. Statt einfach den strengeren Test – den der Mifid – in die IDD zu übernehmen, hat man ein komplett neues Konzept entworfen. Das Ergebnis sind unterschiedliche Maßgaben in jedem Regelungsbereich, neue Öffnungsklauseln für Level-2-Akte, mehr Rechtsunsicherheit. Von Bürokratieabbau kann keine Rede sein.

Was wäre Ihre Kernbotschaft in der Diskussion um die RIS?

Bergmann: Entbürokratisierung und Vereinfachung – das sind die Ziele, die Europa sich selbst gesetzt hat. Die Kleinanlegerstrategie widerspricht beiden. Sie kommt zur Unzeit und verfehlt ihren eigenen Anspruch. Eine Rücknahme wäre besser als ein Ergebnis, das am Ende jeden unzufrieden macht.