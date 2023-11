Bafin-Befragung Risiken beim Online-Banking immer noch unterschätzt

Digitale Finanzdienstleistungen werden mittlerweile von vielen Menschen genutzt. Die Bafin hat nun eine Befragung zur finanziellen Bildung von Erwachsenen in Deutschland ausgewertet. Mehr als drei Viertel der Teilnehmenden überprüfen demnach ihren Kontostand oder Transaktionen online, bezahlen so Rechnungen oder überweisen Geld. Der überwiegende Anteil der Befragten ist dabei sehr vorsichtig: 95 Prozent teilen in den sozialen Medien und im Internet keine Informationen zu ihrer finanziellen Situation. Fast ebenso viele teilen selbst engen Freunden nie Passwörter oder Pin-Nummern für das Bankkonto mit. Mit 88 Prozent hält die große Mehrheit es außerdem für wichtig, vor einer Online-Transaktion zu prüfen, ob die genutzte Webseite sicher ist.

Doch trotz aller Vorsicht: In einem Zeitraum von zwei Jahren sind immerhin zwei Prozent der Befragten auf gefälschte E-Mails, Anrufe und Nachrichten in den sozialen Medien hereingefallen und haben dadurch ungewollt persönliche Informationen wie Passwörter und Pin-Nummern von Zahlungskarten preisgegeben. Zwei Prozent haben außerdem angegeben, infolge eines Hacker- oder Phishing-Angriffs Geld verloren zu haben. Die Bafin sieht hier mitunter leichtsinniges Verhalten als einen der Gründe: Denn 19 Prozent halten Online-Einkäufe über ein öffentlich zugängliches W-Lan, zum Beispiel in einem Café, für sicher.

Auch bei online abgeschlossenen Verträgen sind viele sorglos: 56 Prozent sagen, dass sie bei einem Vertrag in Papierform das Kleingedruckte eher lesen würden als online. Zudem wissen 55 Prozent der Befragten nicht, dass ein online geschlossener Finanzvertrag nicht zusätzlich auf Papier unterzeichnet werden muss, damit er rechtskräftig ist.

Über die Befragung:

Grundlage für die Auswertung war eine Befragung des Internationalen Netzwerks zur finanziellen Bildung (International Network on Financial Education, INFE). Dieses gehört zur OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation und Development). In Deutschland hat die Bafin die Studie koordiniert und die Daten zu den Themen wie finanzielle Resilienz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Finanzwissen ausgewertet. Ziel ist es, eine international vergleichbare Datenbasis zur finanziellen Bildung und finanziellen Inklusion zu schaffen. Die Befragungen finden in einem Abstand von drei Jahren statt. Bislang gab es vier Befragungen, die aktuellste Erhebung fand im September und Oktober 2022 statt. Dabei führte ein Marktforschungsinstitut 1.000 computergestützte Telefoninterviews mit Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren durch.