Für 2022 Diese sechs Risiken sieht die Bafin für die Finanzbranche

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert. Das geht aus dem Bericht „Risiken im Fokus der Bafin“ hervor. In der ab sofort jährlich erscheinenden Meldung zeigt die Aufsicht, wie sie die aktuelle Risikolage einschätzt, und was sie tut, um die Risiken an den Finanzmärkten einzudämmen.

Zwar habe sich das deutsche Finanzsystem während der Corona-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, doch es zeichnen sich erneute Risiken ab, die die Funktionsfähigkeit und Stabilität negativ beeinflussen oder gar gefährden können. Aus Sicht der Aufsicht sind, neben der angespannten geopolitischen Lage, die wichtigsten Risikotreiber für den deutschen Finanzmarkt:

Risiken aus dem Niedrigzinsumfeld

Risiken aus Korrekturen an den Immobilienmärkten

Risiken aus signifikanten Korrekturen an den internationalen Finanzmärkten

Risiken aus dem Ausfall von Unternehmenskrediten

Cyberrisiken

Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention

Darüber hinaus bestünden zahlreiche weitere Risiken. Zum Beispiel das Risiko, dass in Bilanzen von Unternehmen, die unter Bilanzkontrolle stehen, Fehlbewertungen oder fehlerhafte Darstellungen zu einer Täuschung der Anleger führen könnten. Oder Risiken für Verbraucher, etwa aus Kryptowerten und Anlageempfehlungen in sozialen Medien. Die „Risiken im Fokus“ ersetzen die früheren „Aufsichtsschwerpunkte“ der Bafin.