Prima Klima im Portfolio – mit ETFs Risiken managen, Chancen nutzen

Börsengehandelte Indexfonds (auf Englisch: Exchange Traded Funds – kurz ETFs) mit Klimabezug sind auf dem Vormarsch: Binnen zwölf Monaten ist der europäische Markt für entsprechende Lösungen auf 42 ETFs angewachsen, die zusammen rund acht Milliarden US-Dollar verwalten. Ein Jahr zuvor gab es nur etwa halb so viele Produkte, und das verwaltete Vermögen belief sich erst auf 1,9 Milliarden US-Dollar. [1]

Klimabezogene Anlagelösungen sind gefragt

Der Grund für dieses Wachstum ist der Bedarf der Investoren: So gaben rund 88 Prozent der Teilnehmer einer weltweiten BlackRock-Umfrage bezüglich ihrer Schwerpunkte bei den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) an, dass der Umweltaspekt für sie oberste Priorität habe. [2] Darin spiegelt sich die Dringlichkeit des Klimawandels deutlich wider.

UN-Klimakonferenz als Katalysator

Das Wachstum könnte weiter an Dynamik gewinnen. Denn die UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow im November 2021 dürfte die öffentliche Debatte um den Klimawandel nochmals verstärken. Dadurch dürften sich unter Investoren zwei entscheidende Einsichten weiter durchsetzen: dass Klimarisiken auch Anlagerisiken und dass mit dem positiven Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft historische Anlagechancen verbunden sind.

MSCI Research verdeutlicht potentiellen Mehrwert

Ein Beispiel von MSCI Research veranschaulicht das Potenzial: Demnach hätte sich ein hypothetischer Aktienindex mit Unternehmen aus dem Bereich saubere Energien zwischen September 2018 und Mai 2020 um 7,9 Prozentpunkte besser entwickelt als ein Aktienindex mit kohlenstoffintensiven Unternehmen. [3] Die zunehmende Verfügbarkeit und Verlässlichkeit solcher Daten dürfte dem Interesse an nachhaltigen Anlagestrategien zusätzlichen Auftrieb geben.

Lösungsangebot wird vielfältiger

Das Spektrum entsprechender Lösungen wächst und wird vielfältiger. Inzwischen reicht es von reinen Divestment-Angeboten, die auf einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen setzen, bis hin zu solchen, die sich an Klimazielen sowie neuesten Klimadaten und Erwärmungsszenarien orientieren. Weitere Innovationen sind in der Pipeline. Dies bietet Investoren Anlagemöglichkeiten, die individuellen Motiven und Ansprüchen gerecht werden – für prima Klima im Portfolio.

Hier erfahren Sie mehr.

David Wenicker, Leiter iShares Wealth und Retail Sales Deutschland, BlackRock

[1] BlackRock, Global Business Intelligence; Stand 15. September 2021. Nur zur Veranschaulichung.

[2] BlackRock (2020): Globale Kundenumfrage zu nachhaltigem Investieren 2020. Die Umfrage fand Mitte 2020 statt. Teilgenommen haben 425 institutionelle Anleger aus 27 Ländern, die ein verwaltetes Vermögen von geschätzt 25 Billionen US-Dollar repräsentieren. Gefunden am 15. Oktober 2021 unter https://www.blackrock.com/ch/privatanleger/de/uber-uns/blackrock-umfrage-nachhaltigkeit

[3] MSCI (2020): Is There a Green-to-Fossil-Fuel Premium?; (übersetzt: Gibt es eine Grün-zu-fossilen Brennstoffen-Prämie?) Stand: 25. August 2020. Gefunden am 15. Oktober 2021 unter https://www.msci.com/www/blog-posts/is-there-a-green-to-brown/02053435998

