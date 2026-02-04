Es ist nicht entscheidend, Risiken auszublenden, sondern sie zu verstehen und systematisch zu steuern, sagt Jörg Held. Wie das funktionieren kann, erläutert er im Beitrag.

Viele Anleger verstehen Risiko vor allem als Bedrohung. Entsprechend versuchen sie, Unsicherheit möglichst zu vermeiden. Wirtschaftswissenschaftler und Kapitalmarktprofis wissen jedoch: Renditen können nur dort entstehen, wo Risiken bewusst getragen werden. Die Kapitalmärkte belohnen nur diejenigen, die eine gewisse Unsicherheit akzeptieren.

Investorenlegende Warren Buffett bringt diesen Zusammenhang sinngemäß auf den Punkt: Risiko entsteht dort, wo Anleger nicht wissen, was sie tun. Entscheidend ist daher nicht, Risiken auszublenden, sondern sie zu verstehen, einzuordnen und systematisch zu steuern. In der finanzökonomischen Theorie gilt Risiko nicht als Störfaktor, sondern als notwendige Voraussetzung für Rendite.

Geschickte Portfolio-Manager verfolgen mit ihrem Risikomanagement drei Ziele: eingesetztes Kapital zu schützen, Wertschwankungen zu begrenzen und Rendite und Risiko in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Gerade in Krisenzeiten hilft dieser Ansatz, größere Verluste einzudämmen und überstürzte Verkäufe zu vermeiden. Durch das Steuern der Schwankungen wird die Volatilität der Fondsanteile so begrenzt, dass sie zum Risikoprofil der Zielkundschaft passt.

Bei der Optimierung des Rendite-Risiko-Profils geht es also nicht um die Frage, wie viel Rendite erzielt wurde, sondern darum, wie effizient das eingegangene Risiko genutzt wurde. Maßgeblich ist, wie gut ein Portfolio Risiken kontrolliert und in Ertrag übersetzt – gemessen durch risikoadjustierte Kennzahlen wie Sharpe Ratio oder Information Ratio, die Rendite und Schwankungsintensität systematisch zueinander ins Verhältnis setzen.

Der Beta-Faktor: Warum nur systematische Risiken eine Prämie bringen

Risiken entstehen auf vielen Ebenen. Sie reichen von globalen Marktbewegungen über wirtschaftliche und politische Entwicklungen bis hin zu Schwankungen einzelner Wertpapiere. Grundsätzlich lassen sich nach der modernen Portfoliotheorie Risiken in zwei Gruppen einteilen: systematische und unsystematische Risiken. Dies bildet bis heute die Grundlage vieler Investmentansätze. Die zentrale Aufgabe besteht darin, Chancen konsequent zu nutzen, ohne sich von einzelnen Risiken unnötig treiben zu lassen.

Systematische Risiken betreffen ganze Märkte oder Anlageklassen und werden daher auch Marktrisiken genannt. Sie entstehen durch äußere Einflüsse wie etwa Konjunkturzyklen, Inflation oder geopolitische Krisen und lassen sich daher nicht wegdiversifizieren. Wer langfristig Rendite will, muss diese Risiken tragen.

Unsystematische Risiken hingegen betreffen einzelne Titel, Branchen oder Emittenten. Sie resultieren aus unternehmensspezifischen Faktoren wie Managemententscheidungen, Produktzyklen oder regulatorischen Eingriffen. Durch breite Streuung lassen sich diese Risiken weitgehend eliminieren – ohne auf erwartete Rendite verzichten zu müssen. Entsprechend vergütet der Kapitalmarkt nur das Tragen systematischer Risiken.

Dieses Prinzip spiegelt sich im Capital Asset Pricing Model (CAPM) wider, einem grundlegenden Referenzmodell der Finanzökonomie: Danach hängt die erwartete Rendite eines Wertpapiers allein von seinem Beitrag zum Gesamtrisiko des Marktes ab – gemessen durch den sogenannten Beta-Faktor. Ein Beta größer als Eins signalisiert überdurchschnittliche Schwankungen gegenüber dem Markt, ein Beta kleiner als Eins entsprechend geringere.

Welche Kennzahl welches Risiko abbildet

Ein zentrales systematisches Risiko ist das Marktrisiko. Es zeigt sich, wenn Aktienmärkte fallen, Zinsen steigen oder Währungen und Rohstoffpreise stark schwanken. Solche Bewegungen erfassen viele Anlagen zugleich. Zur Quantifizierung dienen Kennzahlen wie die Volatilität, die typische Schwankungen abbildet. Ergänzend setzen Portfolio-Manager Stressszenarien, Value-at-Risk-Modelle oder Drawdown-Analysen ein, um potenzielle Verlustphasen greifbarer zu machen.

Kreditrisiken entstehen, wenn Staaten, Unternehmen oder Finanzinstitute ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Manchmal trifft es einzelne Emittenten und manchmal ganze Branchen oder Länder. Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Marktindikatoren wie Credit Spreads helfen dabei, diese Risiken frühzeitig einzuordnen.

Ein weiteres Risiko entsteht durch mangelnde Streuung. Setzt ein Portfolio zu stark auf einzelne Titel, Branchen oder Länder, reichen kleine Ereignisse für große Verluste. Solche Klumpenrisiken lassen sich durch Diversifikationsregeln, Korrelationsanalysen und eine laufende Überprüfung der größten Positionen wirksam begrenzen.

Jenseits der Märkte: Währungs-, Inflations- und operationelle Risiken

Wer in Fremdwährungen investiert, geht zusätzliche Risiken ein. Wechselkurse können Gewinne verstärken oder zunichtemachen – und das unabhängig von der Kursentwicklung der Anlage selbst. Das Währungsrisiko besitzt sowohl systematische Komponenten, etwa globale Zinsdifferenzen oder makroökonomische Trends, als auch unsystematische Faktoren wie politische Ereignisse einzelner Länder.

In globalen Multi-Asset-Portfolios ist das Währungsrisiko daher ein integraler Bestandteil des Gesamtrisikoprofils. Es wird aktiv gesteuert, indem entschieden wird, welche Fremdwährungspositionen bewusst offenbleiben und welche abgesichert werden. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen zusätzlicher Diversifikation und kontrollierter Schwankungsintensität.

Die Inflation wirkt leise, aber hartnäckig. Wenn die Preise schneller steigen als der Wert eines Portfolios, verliert das Vermögen real an Kaufkraft. Dieses Risiko betrifft alle Anleger. Das Inflationsrisiko wird gemessen, indem die erwarteten Portfoliorenditen mit den aktuellen und den erwarteten Inflationsraten verglichen werden. Marktbasierte Indikatoren, wie die Breakeven-Inflationsraten aus nominalen und inflationsindexierten Anleihen helfen dabei, die vom Markt erwartete Inflationsentwicklung einzuschätzen.

Das Inflationsrisiko wird gesteuert, indem inflationssensitive Bausteine in die Allokation integriert werden. Dazu können inflationsindexierte Anleihen, Sachwerte wie Aktien und ausgewählte Rohstoffe gehören. Es lässt sich nicht vermeiden, sondern nur einpreisen. Hinweise liefern Inflationsprognosen und marktbasierte Indikatoren wie Breakeven-Raten.

Nicht jedes Risiko entsteht an den Märkten. Fehlerhafte Prozesse, technische Störungen oder menschliches Versagen können ebenso Schäden verursachen wie regulatorische Eingriffe. Solche operationellen Risiken lassen sich kaum quantifizieren. Sie erfordern klare Abläufe, feste Zuständigkeiten und wirksame Kontrollmechanismen.

Risikomanagement als stabilisierender Rahmen

Die finanzökonomische Literatur versteht Risikomanagement nicht als Nebenfunktion, sondern als integralen Bestandteil der Portfolioarchitektur. Ziel ist die konsistente Allokation begrenzter Risikobudgets auf jene Risikofaktoren, für die langfristig positive Prämien erwartet werden, während nicht entlohnte Risiken konsequent minimiert werden.

Die Unterscheidung zwischen systematischem und unsystematischem Risiko zeigt, dass sich ein Teil der Risiken durch intelligente Diversifikation deutlich reduzieren lässt, während systematische Risiken bewusst gesteuert und durch Risikoprämien vergütet werden müssen.

Ein professioneller Risikomanagementprozess stellt sicher, dass alle Risiken erkannt, gemessen und bewusst gesteuert werden. So bleibt das Portfolio auch in wechselhaften Marktphasen innerhalb der jeweiligen Risikokomfortzone der Anleger und bietet gleichzeitig realistische Chancen auf einen langfristigen Vermögensaufbau.

Damit bestätigt sich, was Warren Buffett beschreibt: Risiko entsteht nicht durch Marktschwankungen an sich, sondern durch fehlendes Wissen und mangelnde Systematik. Wer Risiken strukturiert managt, muss sie nicht fürchten. Er schafft die Voraussetzung für stabile Entscheidungen – gerade dann, wenn die Märkte unruhig werden.