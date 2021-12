Susanne Kazemieh 13.11.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Risikobewußt, nicht risikoscheu Darum sind Frauen die besseren Anleger

Wenn Frauen sich an der Börse engagieren, tun sie dies risikobewusst und wohlüberlegt - und widerlegen dabei eifrig das Gerücht, Angsthäschen zu sein. Was Frauen Männern voraus haben und was einer größeren Beteiligung von Anlegerinnen am Aktienmarkt im Wege steht, schreibt Finanzberaterin Susanne Kazemieh.