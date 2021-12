Risikolebensversicherung: Dialog Risk-Vario

[email protected]

Die Risikolebensversicherung Risk-Vario gibt es in vier Varianten, was die Versicherungssumme angeht. Bleibt der Absicherungsbedarf des Kunden gleich, ist die Versicherungssumme konstant. Sie kann aber auch mit der Zeit fallen, etwa um einen bestimmten Betrag pro Jahr (linear) oder angepasst an ein Darlehen mit bestimmten Rückzahlungsraten (annuitätisch). Der Dialog-Versicherte kann auch jedes Jahr neu entscheiden, wie viel Geld es im Ernstfall geben soll (wahlfreie Versicherungssumme).Der Kunde kann ohne erneute Gesundheitsprüfung die Versicherungssumme anheben, etwa bei der Geburt eines Kindes oder einem Karrieresprung. Außerdem verzichtet Dialog darauf, den Vertrag zu kündigen, wenn der Kunde die Gesundheitsfragen versehentlich falsch beantwortet hat. Bei Risk-Vario gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, bis zu neun Personen mit einem Vertrag abzusichern. Gedacht ist diese Option etwa für Arztpraxen und Anwaltskanzleien: Stirbt einer der Teilhaber, können so die Hinterbliebenen ausbezahlt und die laufenden Kosten getilgt werden. Weiteres interessantes Tarifmerkmal ist die Option auf den sogenannten Fristenverzicht für Kunden, die Finanzierungen absichern wollen. Hier zahlt Dialog gegen eine einmalige Zusatzgebühr auch dann die Versicherungssumme aus, wenn der Kunde zum Beispiel Selbstmord begeht.Der Kunde kann zwischen einer konstanten und einer risikojustierten Beitragszahlung wählen, bei der die Prämien anfangs geringer sind und im Laufe des Vertrags jedes Jahr an das aktuelle Risiko angepasst werden. Es gibt Raucher- und Nichtraucher-Tarife. Ein 30-jähriger Nichtraucher, der eine klassische Risikolebensversicherung über eine Versicherungssumme von 100.000 Euro abschließt (Laufzeit 25 Jahre), zahlt pro Jahr 157 Euro. Ein Raucher muss für den gleichen Fall 234 Euro aufbringen – preislich bewegt sich der Maklerversicherer Dialog damit auf dem Niveau der Direktversicherer.Dialog-VertriebspartnerbetreuungTelefon 0821 319 1220