Nur 79 von 244 Risikoleben-Tarifen erfüllen die Marktstandards des Analysehauses Infinma. Gold geht an fünf Tarife von drei Anbietern, wie schon im Vorjahr.

149 Tarife in der Risikolebensversicherung bieten keinen Bau-Bonus, 143 keinen Kinder-Bonus, so das Ergebnis der Infinma-Studie.

Das Kölner Analysehaus Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse hat seine Marktstandards in der Risikolebensversicherung aktualisiert. Untersucht wurden 244 Tarife von 55 Gesellschaften. Im Vorjahr waren es 260 Tarife von 59 Gesellschaften.

Das Ergebnis: 79 Tarife erfüllen in allen 19 Kriterien mindestens den Marktstandard. Das entspricht knapp einem Drittel (32,4 Prozent). Die übrigen 165 Tarife verfehlen den Standard in mindestens einem Punkt. Laut Infinma schaffen es 20 der 55 Anbieter mit wenigstens einem Tarif.

Kaum Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Die Zahlen haben sich gegenüber 2025 nur wenig verschoben. Damals hatte Infinma 81 von 260 Tarifen zertifiziert, davon 5 mit Gold, 29 mit Silber und 47 mit Bronze. In diesem Jahr gibt es erneut fünfmal Gold, 34-mal Silber und 40-mal Bronze.

Die Gold-Tarife kommen wieder von denselben drei Anbietern. Auch 2025 ging Gold an Cosmos, Delta Direkt und Dialog. Der Gold-Tarif von Delta Direkt trägt den Bedingungsstand Januar 2022.

„Gerade bei der Risikoversicherung ist der Preis für viele Makler und Vermittler, aber auch Endkunden, immer noch das wichtigste Entscheidungsmerkmal. Das könnte eine Begründung für die Trägheit der Anbieter bei der Weiterentwicklung der Produkte sein“, sagt Infinma-Geschäftsführer Jörg Schulz.

Warum die Untersuchung kein Rating sein will

Als Marktstandard gilt bei Infinma die Regelung, die in den untersuchten Bedingungswerken am häufigsten vorkommt. Die Kriterien werden weder gewichtet noch gegeneinander verrechnet. Ein Rating will Infinma daraus ausdrücklich nicht ableiten. Das Analysehaus trifft nach eigenen Angaben auch keine Aussage darüber, welche Regelungen aus Kundensicht wünschenswert wären. Die Untersuchung soll Vermittlern vielmehr einen schnellen Überblick über den Ist-Zustand des Markts geben.

Für die Siegelstufen zählt Infinma, wie oft ein Tarif den Standard übertrifft. Möglich ist das in 12 der 19 Kriterien. Gold gibt es ab neun Pluspunkten, Silber für fünf bis acht, Bronze für einen bis vier.

Die Methode hat eine Tücke: Hinter dem Standard muss keine Mehrheit stehen. Bei der Nachversicherung ohne Anlass gilt die Option als Standard, weil sie mit 119 Tarifen die häufigste Einzelausprägung ist. Darunter bleiben aber 125 Tarife: 101 erlauben keine anlasslose Erhöhung, 24 gar keine Nachversicherung.

Bildquelle: Infinma

Bau-Bonus und Verlängerung: Die Mehrheit verzichtet

In 9 der 19 Kriterien besteht der Marktstandard darin, dass eine Leistung fehlt:

Bau-Bonus und Kinder-Bonus: 149 Tarife bieten keinen Bau-Bonus, 143 keinen Kinder-Bonus.

Verlängerungsoption: Eine Verlängerung ohne Gesundheitsprüfung fehlt in 135 Tarifen.

Zusatzleistungen: Eine Soforthilfe im Todesfall zahlen 71 Tarife, einen Pflege-Bonus 35, eine erhöhte Leistung etwa bei Unfalltod 27.

Kundenfreundlich ist der Standard dagegen in anderen Punkten:

Verzicht auf § 19 Absatz 3 und 4 VVG: 228 Tarife verzichten ausdrücklich darauf, diese Rechte bei unverschuldeter Verletzung der Anzeigepflicht anzuwenden.

Beitragsfreistellung: 218 Tarife bieten sie statt einer Kündigung an.

Stundung: 175 Tarife erlauben sie bei Zahlungsschwierigkeiten.

Bei der vorgezogenen Todesfallleistung sieht Infinma-Analyst Stephan Franz noch Lücken. Etwa ein Drittel der Tarife zahlt die Leistung nicht vorzeitig aus, wenn eine schwere Krankheit die Lebenserwartung auf unter zwölf Monate senkt. Konkret sind es 87 Tarife.

Auch in der Rauchklausel bleibt der Standard streng: 219 Tarife verlangen eine Meldung, wenn Versicherte nach Vertragsbeginn mit dem Rauchen anfangen. Infinma selbst hält eine regelmäßige Abfrage durch den Versicherer für die bessere Lösung.

Methodik in der Kritik

Die Infinma-Marktstandards stehen seit Jahren in der Kritik, aus drei Gründen:

Häufigkeit statt Qualität: Der Standard bildet ab, was häufig vorkommt, nicht was sinnvoll ist. Alles oder nichts: Schon ein einziges unterschrittenes Kriterium schließt einen Tarif von der Zertifizierung aus, auch wenn es in der Praxis kaum ins Gewicht fällt. Keine Gewichtung: Alle Kriterien zählen gleich. Franke und Bornberg arbeitet in seinem RLV-Rating dagegen mit 36 Kriterien und hat für 2026 die Gewichtungen angepasst. Dort erreichen 46 von 248 Tarifkombinationen die Höchstnote FFF+.

Hinzu kommt: Versicherer können die Infinma-Siegel für ihr Marketing erwerben. Im Markt sind fünfstellige Beträge für einjährige Lizenzen bekannt.

Diese Tarife erfüllen die Marktstandards

Gold (9 von 12 Pluspunkten): Dialog mit drei Varianten des RISK-Vario Premium, Cosmos mit der RLV Premium und Delta Direkt mit der RLV RL2 mit Zusatzbausteinen (Partner).

Silber (5 bis 8 Pluspunkte): Tarife von Barmenia Gothaer, Continentale, Cosmos, Credit Life, Delta Direkt, Dialog, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, Huk-Coburg, Ideal, Inter Risk, LV 1871, Signal Iduna und VRK. Mit acht Pluspunkten knapp an Gold vorbei sind elf Tarife von Delta Direkt, Dialog, Europa, Ideal und Interrisk.

Bronze (1 bis 4 Pluspunkte): Tarife von Allianz, Barmenia Gothaer, Continentale, Credit Life, Delta Direkt, Dialog, DLVAG, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, Huk-Coburg, Huk24, Inter Risk, Signal Iduna, VPV und VRK.

Die vollständige Liste veröffentlicht Infinma auf seiner Website.