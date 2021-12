Risikolebensversicherung: Gesundheitsbewusste zahlen weniger

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Stirbt der Versicherte innerhalb der ersten sechs Monate ab Geburt oder Adoption eines Kindes legt die Württembergische auf die vereinbarte Versicherungssumme 10.000 Euro zusätzlich drauf.Der Tarif passt sich auch an die jeweiligen Lebensumstände an. Bei Hochzeit, Geburt eines Kindes oder Hauskauf können Versicherte ohne erneute Gesundheitsprüfung den Versicherungsschutz erhöhen. Darüber hinaus kann der Todesfallschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Rentenversicherung umgetauscht werden.