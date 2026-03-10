Für Nichtraucher und Raucher gibt es laut IVFP-Rating zahlreiche Top-Risikolebensversicherungen zur Auswahl. Doch mit der Benotungssystematik wird hierbei nachgeholfen.

Eine Risikolebensversicherung zahlt im Todesfall eine vereinbarte Summe an beispielsweise den Lebenspartner, ohne Vermögen anzusparen.

Die Risikolebensversicherung dient vor allem der finanziellen Absicherung von Hinterbliebenen im Todesfall. Das Beratungsunternehmen und Analysehaus Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sich den Markt im Rating Risikolebensversicherung 2026 produktseitig angeschaut. Für den diesjährigen Jahrgang wurden 83 Tarife von 42 Versicherern untersucht.

Was das Produktangebot angeht, bieten viele Tarife laut IVFP individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und zusätzliche finanzielle Vorteile. So gewähren einzelne Gesellschaften Bonusregelungen, etwa für Akademiker (Fünf Tarife), Familien oder Kinder (37 Tarife) sowie für Immobilienbesitzer oder Bauherren (Neun Tarife). Diese könnten zu spürbaren Beitragsvorteilen führen.

Worin sich Basis- und Premiumtarife unterscheiden

Für die Ergebnisdarstellung erfolgt eine Einteilung der Tarife in die Kategorien „Basis“ und „Premium“. Während die Basistarife nur das reine Todesfallrisiko absichern, bieten die Premiumtarife noch zusätzliche Optionen, wie zum Beispiel eine Leistung bei schwerer Krankheit (Dread Disease) vor dem Versterben oder eine nachträgliche Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Tatsächlich gewinnen nach Aussage des IVFP neben der klassischen Todesfallabsicherung Zusatzleistungen zunehmend an Bedeutung. So sehen 15 Tarife der Untersuchung eine obligatorische Kapitalleistung vor, wenn eine schwere Krankheit eintritt oder Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. Weitere 16 Tarife bieten eine solche Kapitalleistung optional an.

Rauchverhalten bleibt zentrales Kriterium

Zudem erfolgt eine Einteilung in „Nichtraucher“ und „Raucher“. Laut IVFP ist der Umgang der Versicherer mit dem Rauchverhalten ein wesentlicher, oft unterschätzter Aspekt. So besteht bei 70 Tarifen eine Meldepflicht, wenn sich das Rauchverhalten während der Vertragslaufzeit ändert, etwa wenn ein ursprünglich als Nichtraucher eingestufter Versicherter mit dem Rauchen beginnt. Demgegenüber verzichten 14 Tarife vollständig auf eine solche Meldepflicht.

Darüber hinaus zeigen sich Unterschiede bei der Nachprüfung des Nichtraucherstatus, so die Analysten. 27 Tarife verzichten auf eine nachträgliche Überprüfung des Rauchverhaltens bei Nichtrauchern. Lediglich acht Tarife verzichten sowohl auf die Meldepflicht als auch auf eine Nachprüfung. „Allerdings ist solch ein Verzicht auch immer dezidiert zu betrachten, da das Risiko an sich bestehen bleibt“, schreibt das IVFP dazu.

So funktioniert die Methodik

Untersucht werden die Tarife unter Anwendung von insgesamt 70 Einzelkriterien in einem Benchmark-Verfahren, wobei jeweils zwischen 0 und 20 Punkte vergeben werden. Die Kriterien verteilen sich auf vier Teilbereiche mit unterschiedlicher Gesamtgewichtung für die Rating-Note: Geschäftszahlen des Unternehmens (20 Prozent), Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts (50 Prozent), Flexibilität des Produkts (20 Prozent) sowie Transparenz und Service des Anbieters (10 Prozent). Details zur Methodik können hier nachgelesen werden.

Anbieterfreundliche Notenvergabe

Die Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und in den Noten „Exzellent“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Befriedigend“, „Ausreichend“, „Mangelhaft“ und „Ungenügend“ dargestellt. Dass nur zwei Offerten schlechter als „gut“ abschneidet, nämlich mit befriedigend spricht auf den ersten Blick für die Leistungsstärke des Produktbereichs. Allerdings helfen die Untersucher hier nach, indem sie eine besonders anbieterfreundliche Skalierung verwenden, indem vor die sechs bekannten Schulnoten noch die Note „Exzellent“ gesetzt wird.

Diese Vorgehensweise ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Vom IVFP ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Die Ergebnisse

Insgesamt 19 Tarifvarianten bekommen über die vier verschiedenen Kategorien die Bestnote im Rating. Als einziges Unternehmen ist die Signal Iduna mit ihren Produkten „SI RisikofreiLeben“ und „SI RisikofreiLeben-PLUS“ in allen vier vertreten.

In der Kategorie „Basis Nichtraucher“ erhalten vier Serviceversicherer die Bestnote „Exzellent“:

Deutsche Lebensversicherung

Provinzial

Signal Iduna

Württembergische.

In der Kategorie „Basis Raucher“ erzielen zwei weitere zwei Anbieter die Bestnote:

Deutsche Lebensversicherung

Signal Iduna

Diese Anbieter sind „Exzellent“ in der Kategorie „Premium Nichtraucher“:

Allianz

Dialog (drei Tarife)

Europa (zwei Tarife)

Ideal (zwei Tarife)

Signal Iduna

In der Kategorie „Premium Raucher“ erhalten die folgenden Versicherer die Spitzennote des IVFP:

Dialog

Ideal (zwei Tarife)

Signal Iduna

Die gesamte Ergebnisliste kann auf der Website des IVFP, aufgeteilt nach Service- und Direktversicherern, eingesehen werden.

Deutliche Beitragsunterschiede zwischen Rauchern und Nichtrauchern

Die Untersuchungen aus dem Teilbereich Preis-Leistung förderen auch ein Beitragsspektrum für verschiedene Musterkundengruppen zu Tage. Hier wird zusätzlich zu den oben genannten Differenzierungsmerkmalen auch nach der beruflichen Tätigkeit der versicherten Person mit der Einordnung aks Bankkaufmann oder Maler unterschieden. Grundlage ist dabei eine Person zwischen 30 und 40 Jahren mit 150.000 Euro Versicherungssumme.

Die Ergebnisse über die gesamte geprüfte Tariflandschaft zeigen, dass sich nichtrauchende Angestellte (5,21 bis 27,50 Euro) und Handwerker (7,18 bis 27,50 Euro) einen Basisschutz zu nahezu gleichen Preisen sichern können. Für Premiumschutz zahlen nichtrauchende Handwerker teilweise mehr als Angestellte, insgesamt sind die höherwertigen Tarife aber nicht viel teurer.

Unter Rauchern sind die Beiträge für Handwerker sowohl bei den Basis- als auch den Premiumtarifen nur geringfügig höher als bei den Angestellten. Jedoch zeigt sich, dass Raucher in beiden Segmenten – wenig überraschend – fast immer mindestens mit dem doppelten Beitrag rechnen müssen wie Nichtraucher.