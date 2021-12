Risikoschutz gratis: Canada Life mit neuem Vorsorge-Duo

Versicherungs-Newsletter

Das „Canada Life Vorsorge Duo" ist ab sofort durch ein Zertifikat Bestandteil aller Altersvorsorgeverträge, die ab dem 16. Juni 2010 policiert werden und deren Versicherungsbeginn zwischen dem 1. Juli und dem 1. Oktober 2010 liegt. Der Schutz gilt automatisch und ohne Risikoprüfung mit dem Versicherungsbeginn der Rentenversicherung und endet nach zwölf Monaten, mit Erreichen des 51. Geburtstags oder bei Tod der versicherten Person.

Der Risikoschutz umfasst die grundlegenden Fähigkeiten wie Gehen, Sehen oder die Hände gebrauchen, auf die jeder Mensch im täglichen Leben angewiesen ist. Verliert der Versicherte in Folge einer Krankheit oder eines Unfalls solche Fähigkeiten, zahlt Canada Life bis zu seinem 51. Geburtstag maximal zehn Jahre lang eine monatliche Rente in Höhe von 500 Euro.Das Angebot ist eine spezielle Variante der Grundfähigkeitsversicherung, die der Versicherer vor zehn Jahren auf dem deutschen Markt eingeführt hat. Anders als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, ist die Leistung der Grundfähigkeitsversicherung nicht an die Ausübung des Berufs gekoppelt. Entscheidend ist, ob die betroffene Person durch Krankheit, Kräfteverfall oder einen Unfall Fähigkeiten verliert, auf die sie im täglichen Leben angewiesen ist.