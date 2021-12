Rising Star mit neuer Produkt- und Vertriebschefin

In dieser Position ist Purchart für den strategischen Ausbau des Vertriebs verantwortlich. Zudem steuert sie die Produktentwicklung der Unternehmensgruppe und ist Mitglied der Geschäftsleitung der Rising Star AG. Ihre berufliche Laufbahn startete Purchart 1994 bei Hannover Leasing in München als Portfoliomanagerin und Projektleiterin für europäische und US-amerikanische Immobilienfonds sowie geschlossene Infrastrukturfonds. 2001 wechselte sie zur RMF Investment-Gruppe, wo sie als Business Development Managerin im Bereich Alternative Investments für den institutionellen Markt in Deutschland und Österreich verantwortlich zeichnete. Nach der Übernahme von RMF Investments durch die Man Group verantwortete Beatrix Purchart den institutionellen Vertrieb in Deutschland und Frankreich. Die im Jahr 2001 gegründete Rising Star-Gruppe ist auf Alternative Investments für den deutschsprachigen Markt spezialisiert.