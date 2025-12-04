Anleihen an der Grenze zwischen High Yield und Investment-Grade-Rating bieten interessante Anlagechancen. Assenagon- Spezialist Robert van Kleeck zeigt, worauf es ankommt.

Tipp vom Anleihen-Spezialisten Rising-Stars-Effekt – so lassen sich Ratinggrenzen als Ertragsquelle nutzen

Rising Stars - so werden Anleihen von Unternehmen genannt, die dabei sind, die Grenze zwischen schlechter und guter Bonität zu überwinden. Gemeinhin wird diese zwischen den Ratingnoten BB und BBB verortet.

Die Kapitalmarkttheorie geht davon aus, dass die Kreditrisikoprämie einer Anleihe die tatsächliche Kreditqualität eines Emittenten widerspiegelt. Entsprechend unterscheiden Ratingagenturen zwischen Investment Grade und High Yield. In der Praxis jedoch weichen Ratings und Fundamentaldaten häufig voneinander ab. Daher bewegen sich zahlreiche Emittenten in einem Übergangsbereich zwischen beiden Segmenten.

Genau hier, im sogenannten Crossover-Segment, zeigen sich die „Rising Stars“ – Unternehmen, deren Kreditwürdigkeit kurz vor einer Heraufstufung steht und deren Anleihen oft schon vorher deutlich zulegen.

Marktineffizienzen erkennen und nutzen

Die Grenze zwischen Investment Grade und High Yield spielt eine entscheidende Rolle für Investoren. Versicherungen, Pensionskassen und viele Fondsmandate dürfen nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating halten. High-Yield-Positionen sind ihnen häufig untersagt. Sobald ein Emittent die Schwelle überschreitet, wird er für diese Anlegergruppe investierbar.

Dieser Mechanismus erzeugt regelmäßig zusätzliche Nachfrage und macht das Crossover-Segment zu einem der strukturell interessantesten Bereiche im Kreditmarkt.

Systematische Kurseffekte

Der sogenannte Rising-Star-Effekt lässt sich empirisch belegen. Untersuchungen zeigen, dass Ratingänderungen, insbesondere im Übergang von High Yield zu Investment Grade, deutliche Effekte auf die Kreditrisikoprämien haben. Häufig sinken diese, wodurch die Kurse bereits vor dem offiziellen Upgrade steigen, während indexgebundene Anleger und ETFs erst nach der Heraufstufung reagieren.

Daraus entsteht ein doppelter Effekt: Zunächst kaufen aktive Crossover-Investoren, die die Fundamentaldaten richtig einordnen. Nach dem formalen Upgrade folgt dann ein weiterer Preisschub durch regelgebundene Käufer wie Versicherer, Pensionskassen und ETFs.

Wer Heraufstufungen früh erkennt, profitiert von beiden Bewegungen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Rising-Star-Kandidaten frühzeitig erkennen

Entscheidend ist die fundamentale Analyse jenseits der offiziellen Ratingnoten. Viele Unternehmen verbessern ihre Bilanzkennzahlen, Cashflows und Verschuldungsprofile, lange bevor sich dies in der offiziellen Bewertung widerspiegelt.

Analysten vergleichen deshalb häufig die wirtschaftliche Bonität eines Emittenten mit seiner formalen Einstufung. Weicht beides deutlich voneinander ab, deutet das auf eine mögliche Fehlbewertung hin – und damit auf einen potenziellen Rising Star.

Ergänzt wird diese Analyse durch qualitative Hinweise wie Refinanzierungsmaßnahmen, veränderte Kapitalstrukturen oder strategische Neuausrichtungen - also durch Hinweise darauf, dass Unternehmen etwa teure alte Anleihen durch neue zu niedrigeren Zinsen ersetzen, sie ihre Verschuldung reduzieren oder ihr Geschäft strategisch optimieren.

Marktunabhängige Ertragsquelle für Investoren

Die Bewegungen rund um Upgrades und Downgrades bieten eine systematische und weitgehend marktunabhängige Ertragsquelle. Gerade in einem Umfeld engerer Risikoprämie und zunehmender regel- und indexgetriebener Kapitalflüsse gewinnen solche strukturellen Effekte an Bedeutung. Sie bieten einen stabilen Beitrag zur Performance – unabhängig von Zinsentwicklung oder Konjunkturphase.

Wer diese Opportunitäten erkennt, kann an der Grenze zwischen High Yield und Investment Grade beständige Mehrerträge erzielen.